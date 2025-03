Wet look: así podrás conseguir este aspecto que nunca pasa de moda

Suscríbete a nuestros canales

El wet look o “efecto mojado” es una de las tendencias más populares en el mundo de la moda y la belleza. Este estilo, caracterizado por un acabado brillante y húmedo en el cabello o el maquillaje, ha conquistado pasarelas, alfombras rojas y redes sociales, convirtiéndose en un must para quienes buscan un look moderno y sofisticado.

Es un estilo que simula el efecto del cabello mojado o la piel húmeda, logrando un acabado brillante y pulido. Puede aplicarse tanto al cabello como al maquillaje, y se asocia con una estética fresca, sexy y elegante. Su versatilidad lo hace ideal para eventos formales, sesiones de fotos o incluso para un look diario atrevido.

Este estilo ha ganado popularidad gracias a su aspecto moderno y su capacidad para resaltar los rasgos faciales. Influencers y celebridades como Kim Kardashian, Zendaya y Bella Hadid han llevado el wet look en eventos importantes, inspirando a muchas personas a probarlo. Además, es una opción perfecta para quienes buscan un peinado sofisticado sin necesidad de herramientas de calor o procesos complicados.

En el maquillaje, el efecto húmedo en la piel y los labios se ha convertido en sinónimo de frescura y naturalidad, alejándose de los acabados mate y secos que dominaron durante años.

Foto: Byrdie UK

¿Cómo conseguirlo?

Si quieres lograr el wet look en tu cabello, sigue estos pasos:

1. Prepara el cabello: aplícale un poco de agua o un spray hidratante.

2. Usa gel o crema de peinado: distribuye un producto de fijación fuerte para mantener el efecto húmedo.

3. Peina y define: péinalo hacia atrás o haz ondas marcadas según tu estilo.

4. Sella el look: aplica un spray fijador para mayor duración.

Para un wet look en maquillaje, usa iluminadores en crema, gloss en labios y sombras satinadas.

