Garbanzos: con solo 80 gramos podrás preparar en casa un delicioso y nutritivo plato del conocido chef español Fray Ángel

Suscríbete a nuestros canales

Los garbanzos son legumbres de origen mediterráneo y del Medio Oriente, ampliamente consumidas por su sabor suave y su gran valor nutricional. Son una excelente fuente de proteínas vegetales, lo que los convierte en una opción ideal para dietas vegetarianas o veganas.

Aportan una importante cantidad de fibra, que ayuda a mejorar la digestión, controlar el apetito y mantener estables los niveles de azúcar en la sangre. También contienen hierro, magnesio, fósforo, zinc y vitaminas del grupo B, nutrientes esenciales para el buen funcionamiento del cuerpo. Su consumo regular contribuye a reducir el colesterol malo (LDL) y favorece la salud cardiovascular.

Fray Ángel, fraile franciscano del Real Monasterio del Santo Espíritu de Valencia, España propone una receta sencilla, saludable y reconfortante. Asegura que con 80 gramos de garbanzos secos por persona son suficientes a nivel nutricional, ya que triplican su peso al hidratarse y cocerse; es saciante sin exceso de calorías y ya que es una porción clásica en cocinas profesionales.

Garbanzos cremosos

Ingredientes para 4 personas

320 g de garbanzos secos

2 tomates

2 cebollas

2 pimentones secos

2 rebanadas de pan tostado

2 hojas de laurel

2 dientes de ajo

1 cucharada de pimentón

1 cucharadita de cúrcuma

1 cucharadita de comino molido

Sal al gusto

30 ml de aceite de oliva

2 huevos

Foto: Freepik

Preparación

- Cocina los garbanzos remojados con tomate, cebolla, pimentones secos y laurel.

- Retirar las verduras y triturarlas con pan tostado, ajo, pimentón, cúrcuma, comino y un poco del caldo.

- Incorporar esta salsa a los garbanzos y cocina unos minutos.

- Sirve con medio huevo cocido y un hilo de aceite de oliva.

¡Buen provecho!

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube