Garbanzos: con solo 80 gramos podrás preparar en casa un delicioso y nutritivo plato del conocido chef español Fray Ángel

Los garbanzos son legumbres de origen mediterráneo y del Medio Oriente, ampliamente consumidas por su sabor suave y su gran valor nutricional. Son una excelente fuente de proteínas vegetales, lo que los convierte en una opción ideal para dietas vegetarianas o veganas.
Aportan una importante cantidad de fibra, que ayuda a mejorar la digestión, controlar el apetito y mantener estables los niveles de azúcar en la sangre. También contienen hierro, magnesio, fósforo, zinc y vitaminas del grupo B, nutrientes esenciales para el buen funcionamiento del cuerpo. Su consumo regular contribuye a reducir el colesterol malo (LDL) y favorece la salud cardiovascular.
Fray Ángel, fraile franciscano del Real Monasterio del Santo Espíritu de Valencia, España propone una receta sencilla, saludable y reconfortante. Asegura que con 80 gramos de garbanzos secos por persona son suficientes a nivel nutricional, ya que triplican su peso al hidratarse y cocerse; es saciante sin exceso de calorías y ya que es una porción clásica en cocinas profesionales.
Garbanzos cremosos
Ingredientes para 4 personas
320 g de garbanzos secos
2 tomates
2 cebollas
2 pimentones secos
2 rebanadas de pan tostado
2 hojas de laurel
2 dientes de ajo
1 cucharada de pimentón
1 cucharadita de cúrcuma
1 cucharadita de comino molido
Sal al gusto
30 ml de aceite de oliva
2 huevos
Preparación
- Cocina los garbanzos remojados con tomate, cebolla, pimentones secos y laurel.
- Retirar las verduras y triturarlas con pan tostado, ajo, pimentón, cúrcuma, comino y un poco del caldo.
- Incorporar esta salsa a los garbanzos y cocina unos minutos.
- Sirve con medio huevo cocido y un hilo de aceite de oliva.
¡Buen provecho!
Visita nuestra sección Variedades
Mantente informado en nuestros canales