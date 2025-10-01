Influencer venezolano Yanis Arvanitaris te facilita la vida entre fogones: se apoya en la tecnología inteligente

Suscríbete a nuestros canales

El creador de contenido Yanis Arvanitaris combina la cocina tradicional con tecnología inteligente para ofrecer recetas accesibles, saludables y muy populares en redes sociales.

Sus seguidores lo conocen por explicar paso a paso cómo usar aparatos domésticos con funciones automáticas que facilitan la preparación de platos sin complicaciones.

Foto: Freepik

Métodos de cocina usados por Arvanitaris

Yanis aprovecha principalmente tres métodos de cocina con tecnología inteligente:

Horno inteligente: el aparato regula automáticamente la temperatura y el tiempo para lograr una cocción perfecta sin que el usuario tenga que ajustar nada manualmente.

Freidora de aire: permite cocinar alimentos crujientes usando poco o nada de aceite, ayudando a mantener las recetas más ligeras y saludables.

Robot de cocina multifuncional: es un dispositivo que mezcla funciones como picar, amasar, cocinar a presión o cocer al vapor, lo que simplifica recetas que de otro modo serían más complejas.

Con estos métodos, Yanis crea versiones nutritivas y visualmente atractivas de desayunos, almuerzos o cenas, adaptándose a diferentes estilos alimenticios como opciones vegetarianas, veganas o sin gluten.

Foto: Freepik

Cómo logra engagement con su audiencia

Una de las claves de su éxito es explicar cada paso de forma clara, sin incluir jerga complicada, para que cualquier persona pueda seguir la receta aunque no tenga experiencia en la cocina.

Sus presentaciones son visualmente atractivas, lo que ayuda a que sus videos se vuelvan virales. También incentiva la participación de sus seguidores: muchos recrean sus recetas y las comparten, formando una comunidad activa alrededor del concepto de “cocina inteligente”.

