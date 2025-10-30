Te crees experto en sushi, pero lo has comido mal toda la vida: el secreto no es solo saber usar los palillos

Suscríbete a nuestros canales

El sushi es un plato típico de la gastronomía japonesa basado en arroz aderezado con vinagre de arroz, sal, y generalmente se combina con otros ingredientes como pescados crudos, mariscos, y verduras; además se suele acompañar con salsa de soja.

Este plato se ha popularizado en todo el mundo y tanto niños como adultos se creen expertos con el uso de los palillos y en la escogencia de los ingredientes y las combinaciones.

¿Cuál es la forma correcta de comer sushi?

Según refiere la Inteligencia Artificial, esta preparación se come tradicionalmente con las manos o con palillos, y se recomienda mojar únicamente la parte del pescado en un poco de salsa de soja.

De igual manera, se debe intentar comer cada pieza de un solo bocado para disfrutar todos los sabores sin que se desarme; al usar los palillos se debe evitar pinchar o cortar los rollitos; y evitar mezclar el wasabi con la salsa de soja.

Habla la experta

La directora de sala de 99 Sushi Bar y experta en la materia, Mónica Fernández compartió con la redacción de Hola cómo se debe comer esta preparación para disfrutarlo al máximo.

Una recomendación de la experta es que las piezas de sushi pueden disfrutarse con los propios dedos, no necesariamente deben usarse los palillos.

Por otra parte, deben tener en cuenta que la salsa de soja se condimenta con un poco de wasabi en el cuenco destinado a ello. “Nunca en el plato y nunca al revés, rociando la pieza con ella. No ahogaremos la pieza de sushi o sashimi en la salsa de soja, sino que mojaremos solo una esquina del pescado”.

Es importante destacar que, el arroz no se moja, se moja el pescado que conforma el rollito de sushi. Además, nunca se separa el arroz del pescado, pues la pieza ha sido elaborada en su conjunto, condimentada con su vinagre y azúcar.

También se debe tener en cuenta que el jengibre no es solo decoración, puede comerse solo o sobre un rollito de sushi o sashimi.

Finalmente, y no menos importante, la experta señala que existe un orden para comer las piezas, y lo correcto es ir de los pescados más suaves (los pescados blancos y los mariscos) a los sabores más fuertes y grasos (pescados azules).

