Horóscopo del 1 de marzo: Hay que trabajar los desapegos

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Estás atravesando un excelente momento a nivel emocional y te sientes con mucha seguridad en tus procesos. La mágica Luna te está ayudando a establecer un equilibrio en tu vida. Debes aprovechar y lograr mejorar tus vibraciones. Siempre es mejor afrontar y asegurar lo que sientes, para luego expresarlo y demostrarlo. Llegó el momento del desarrollo y madurez para que puedas ser verdaderamente feliz en la vida.

TAURO: Tienes el Sol bendiciendo tu camino a través de un sextil positivo y a su vez es una energía excelente para continuar avanzando. Hoy, también se abren los caminos en tu vida. Podrás continuar adelante con tus planes, alcanzar las metas de manera más fácil y sencilla. Tienes el apoyo del astro Rey, eso hay que agradecerlo. Ya lo más difícil quedó atrás.

GÉMINIS: La Luna te sonríe y te brinda la oportunidad de establecerte a nivel emocional. Estás bajo las influencias positivas de un sextil. Tu estado anímico se eleva y te mantiene en excelente estado. Tampoco queremos que te quedes allí en una zona de confort, pero debes disfrutar y avanzar. No es bueno quedar mucho tiempo en la gloria. En la vida se viene a evolucionar y seguir caminando en el sendero de la luz.

CÁNCER: Después de tanto tiempo, vuelves a tener una recaída emocional. Estas emociones alteradas son producto de una cuadratura negativa con la Luna. Tienes que volver a mantener la calma. No es posible que cualquier proceso del pasado te desestabilice. Eso no tiene sentido. Debes madurar y cerrar ciclos del pasado para que seas fuerte y estabilices tus sentimientos. Hay que trabajar también los desapegos.

LEO: Estás muy feliz gracias a Dios. Después de mucho tiempo, ahora es el momento de celebrar. Esta sensación de alegría es por un trígono positivo con la Luna. Debes hacer esfuerzos para mantener este estado emocional por más tiempo. En todo caso, esta energía es muy positiva para ti. Sigue adelante celebrando que ya todo lo negativo terminó y ahora forma parte de tu pasado. Sigue enfocado en tu futuro.

VIRGO: Hoy te encuentras bajo los efectos del Sol que está opuesto a tu signo astrológico. Esas energías pudieran hacerte mucho daño en tus emociones. Debes contrarrestarlas con fuerza y con enfoque en el futuro, olvidando el pasado y dejando atrás lo que ya no funciona ni va a funcionar. Debes seguir mirando al frente, para evitar complicaciones. Estás cerrando ciclos y es importante avanzar.

LIBRA: Estás viviendo momentos muy difíciles a nivel emocional y estás muy angustiado por procesos emocionales. La Luna está en tu signo opuesto y no te ayuda lo suficiente para que puedas tener más paz. La vida se está complicando cada día más y debes reaccionar de manera directa. Una vez más, eres libre de hacer lo que desees, pero en este caso, debes liberarte de las más grandes cadenas emocionales.

ESCORPIO: Hoy te encuentras con un trígono positivo con el Sol. Magnifica energía para superar tus procesos emocionales y situaciones negativas de salud. El astro Rey te bendice con una regeneración celular profunda a través de sus rayos solares llenos de energías. Cada vez que veas el Sol, salúdalo de frente y da gracias por su ayuda infinita. Mantente alerta y no te descuides. Evita accidentes.

SAGITARIO: En estos momentos, existe un trígono con la Luna, esa energía es especial para estar compartiendo con la pareja de la mejor manera posible. Busca el modo de crear una atmósfera llena de amor, pasión y seducción. Ahora puedes disfrutar al máximo nivel. Estás en un proceso donde Dios te bendice para que vivas experiencias excelentes que jamás se van a repetir y que seguramente, mantendrás en tu mete por años.

CAPRICORNIO: No puedes decaer. La vida continúa y debes permanecer caminando con fuerza para terminar de llegar a la meta. No puedes ponerte triste. Sabemos que tienes una cuadratura negativa con la Luna. No es fácil, pero no puedes parar y ponerte a llorar por los errores cometidos en el pasado. Tienes que mirar adelante y visualizar tu futuro. Concéntrate en el porvenir y enfócate en lo más positivo de tu próximo nivel de vida.

ACUARIO: La Luna te está ayudando en todo lo que ella puede para restablecer una armonía en tus emociones a través de un sextil positivo. Sabemos que estás pasando por momentos muy difíciles, pero es una excelente oportunidad para volver a tener paz en tú corazón y así tener un respiro. Es muy importante desarrollar estos procesos de integración emocional para superar los viejos recuerdos y así cerrar ciclos.

PISCIS: El Sol pasa por tu signo. Las dos luminarias más importantes del sistema planetario están involucradas con tu signo. Por lo tanto, tienes a la Luna nivelando tus emociones y brindando energías positivas a tu vida, y generando salud infinita en todas tus células. Es muy importante establecer una conexión consiente y adsorber estas energías positivas.



Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin