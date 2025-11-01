Horóscopo del 1 de noviembre: Entras en un periodo de gran apertura

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Quirón está pasando por tu signo astrológico y busca la reflexión. Hay que consolidar el dominio de tu espíritu en tu cuerpo. Es el momento de rectificar y de restaurar el orden en tu vida, sin perder el rumbo ni el enfoque directo a tu meta. No inviertas tiempo en procesos o actividades que no te dan ningún beneficio. La vida es muy corta y debes fortalecer tu esencia para luego crecer y avanzar. Entras en un periodo de gran apertura.

TAURO: La Luna a través de un sextil positivo, te permite seguir adelante con una gran fuerza interior. Hay que buscar la manera que tus emociones estén totalmente equilibradas. Tu autoestima es impresionante y eso se observa a tu pasa. Te estás convirtiendo en un gran líder y eso es importante para ti y tu entorno. Existen grandes posibilidades que puedas ayudar con amor a tus familiares más cercanos.

GÉMINIS: Te encuentras bajo una cuadratura negativa con la Luna. Esta energía hace que tengas una recaída a nivel emocional y las cosas no están saliendo bien. Te sientes inseguro en las circunstancias que estás viviendo y tienes dudas de lo que haces. Debes buscar la manera de sentirte más firme con respecto a lo que estás ejecutando. Sabemos que es difícil, pero hay que actuar con fuerza para tener excelentes resultados.

CÁNCER: Hoy tienes un trígono positivo con la Luna. Esa energía te ayuda a equilibrar tus emociones y a relajarte lo más que puedas. Los últimos meses han sido muy duros con experiencias fuertes y momentos muy complicados. Es importante guardar la calma y establecer prioridades para resolver la situación de manera más sabia. La Luna te permite crear un poco de tranquilidad para mantener una mente estable.

LEO: Hoy tienes un trígono positivo con Mercurio. Se activa el poder de la comunicación como una herramienta espectacular para abrir caminos y resolver conflictos de manera más efectiva. Momento ideal para proyectar y convencer a alguien importante para obtener grandes beneficios y poder salir adelante. Es el tiempo ideal para avanzar y poder realizar los sueños realidad. Avanza con seguridad y solidez.

VIRGO: Tienes una oposición con la Luna y es muy posible que te sientas desgastado a nivel emocional. Las cosas no están saliendo muy bien que digamos y te sientes desilusionado. No se pueden perder las esperanzas. Recuerda que más adelante te puedes recuperar y vivir mejores momentos. Es el instante de levantar ese ánimo y buscar la manera de definir tus metas en el futuro para crear una nueva vida.

LIBRA: El amor toca a tu puerta y te brinda nuevas oportunidades para ser feliz en pareja. El planeta Venus está transitando por tu signo astrológico. Hay que aprovechar las bendiciones que el Universo te ofrece. Debes buscar la manera de definir con madurez lo que quieres en esta vida. Ya has pasado por diferentes procesos y se supone que a estas alturas de tu vida debes lograr una relación amorosa estable y segura.

ESCORPIO: Excelente día, lleno de mucha energía positiva a través del planeta Marte que te ayuda con un sextil positivo. Ahora se tiene la valentía de hacer lo que antes era imposible. La vida te muestra la oportunidad de lograr grandes avances y solo debes creer un poco más en ti. Pon en marcha tus planes y acelera tu proceso para que logres tus metas de manera más rápida. Ya no tienes obstáculos y lo mejor es vencer.

SAGITARIO: Hoy tienes una cuadratura negativa con la Luna que hace que estés dudando de tus capacidades y puedes inclusive pensar que no eres merecedor de la gloria. Has trabajado y luchado durante tanto tiempo y debes evitar el auto saboteo. Tienes que entender mentalmente que sí lo puedes lograr y que sí te lo mereces. Naciste para vencer y has ganado miles de batallas, siempre con la bendición de Dios.

CAPRICORNIO: En este momento tienes un sextil con la Luna. Todo va a mejorar para lograr nivelar tus emociones. Es el momento de la paz y la tranquilidad. Llega la armonía en tu vida y espero que lo aproveches al máximo. La vida te permite mejorar y lograr el equilibrio que tanto necesitas en este instante. Debes dar gracias a Dios por permitir este gran período de serenidad y procesar que todo lo vivido fue positivo.

ACUARIO: Tienes una cuadratura negativa con Marte y estás en un instante muy peligroso. Debes cuidar mejor lo que haces. Es muy importante chequear bien tus acciones. Es muy posible que estés cometiendo grandes errores y es mejor hacer un alto para que evites males mayores en el futuro. Es mejor frenar ahora y rectificar. Debes ser honesto y verificar con equilibrio lo que está sucediendo. Si debes pedir perdón, hazlo.

PISCIS: La Luna sigue transitando por tu signo astrológico para lograr una renovación interna de tu ser, con el único fin crecer internamente y emocionalmente. Existen oportunidades para que madures y te conviertas en un ser más evolucionado. Debes revisar todo lo relacionado con el amor para mejorar y unir aún más la pasión. Lograrás mayor estabilidad luego de par de años.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin