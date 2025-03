Horóscopo del 10 de marzo: No pares de avanzar

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: La Luna te bendice y te da toda su energía positiva a través de un trígono maravilloso. La vida te da la oportunidad de sanar tus emociones y de mantener la vida llena de alegría. En este mes tan especial busca la manera de compartir más con la familia y establecer grandes lazos de amor y de cariño, para disfrutar al máximo los afectos de tus seres queridos. Sigue adelante y goza para crear días especiales e inolvidables.

TAURO: El Sol te brinda una oportunidad excelente para conectarte con sus energías positivas a través de un sextil. En este momento, el Sol te ayuda a regenerar tu cuerpo físico. Tienes que avanzar en todo lo relacionado con la salud. Ahora es muy importante prestarle más atención a la preservación de tu esencia y hay que cuidar tus órganos vitales, para que te mantengas sano con fuerza y vitalidad para avanzar en la vida.

GÉMINIS: El Universo quiere de ti lo mejor en este día a través de un sextil positivo con Quirón. Estas energías te permiten identificar tus fallas. Después podrás corregir tus errores con el favor de Dios. Debes tener mucha fe y esperanza de que exista un futuro mejor a corto plazo y que puedas disfrutar de las mieles de la vida. Siempre es bueno mejorar en la vida y subir de nivel.

CÁNCER: El Sol está hoy con un trígono positivo espectacular, brindándote fuerzas para seguir adelante. Es un momento de bendiciones y recibir buenas energías. Hay que seguir adelante, creciendo y desarrollándose a una buena velocidad. Es importante que te enfoques y no pierdas el tiempo en otras actividades. Hay que buscar la manera de tener resultados concretos. No pares de avanzar.

LEO: Tienes un trígono positivo con Mercurio y esto te hace muy bien para agilizar todos tus procesos que estaban estancados. La vida empieza a mejorar para ti y comienzas a sentir que es más fácil el camino. Por lo tanto, esto es producto del tiempo de trabajo que has venido consolidando en el pasado y ahora, se te permite la liberación para que logres tus metas de manera positiva. Estás en un proceso de gran apertura.

VIRGO: Está pasando por un momento difícil, tienes una oposición con el Sol. Tu vida no está marchando bien a nivel de salud y te sientes agotado, sumamente desgastado. Debes ir al médico y hacer un chequeo general completo. Por lo general, tú no eres así, más bien eres alegre, fuerte y rápido con mucha acción. El Universo está frenando tu accionar y debes hacer una pausa para lograr de nuevo el equilibrio en tu vida.

LIBRA: Guarda silencio y no digas nada. Hay que ser prudente y no emitir ningún juicio. Es sumamente valioso quedarse tranquilo y posponer cualquier actividad importante. Estás bajo las influencias negativas de una oposición con Mercurio. Todo lo que expreses en estos momentos será tomado en tu contra y es mejor no complicarse la vida. Suéltate y relájate por un buen tiempo, hasta que el cielo esté más positivo para ti.

ESCORPIO: Estás viviendo momentos muy difíciles. Por primera vez en tu vida no sabes cuál camino tomar. Están abiertos varios caminos y cada día que pasa es más difícil la elección. Todo esto se produce por una oposición negativa con el planeta Urano que hace que la confusión se mantenga y no se defina fácilmente con claridad tu norte. Lo importante, es destacar que cualquier camino que tomes es muy bueno para ti y tu futuro.

SAGITARIO: Tienes una poderosa cuadratura negativa con el Sol. En estos momentos, debes cuidar mucho tu cuerpo físico y evitar alguna debilidad y darles espacios a las enfermedades. También debes evitar cualquier actividad que te genere un desgaste físico. Hay que cuidar tu integridad y evitar cualquier acción que ponga en peligro tu vida. Presta mucha atención para impedir algún accidente doméstico. ¡Cuídate!

CAPRICORNIO: Es el momento propicio para impulsar los cambios en tu vida a través del tránsito de la Luna por tu signo junto a un trígono positivo de Urano. Estas energías se unen para darte la fortaleza necesaria a tu espíritu y seguir creciendo y avanzando. Tienes que aprovechar la fuerza de Urano que hace todo rápido. Es importante que valores este momento y facilites las acciones que te llevarán al siguiente nivel.

ACUARIO: No entendemos por qué dudas tanto de tu cambio y de las transformaciones que estás haciendo en este momento. Urano te afecta con una cuadratura negativa y debes avanzar con fuerza para tener mejores resultados. Se te dio la oportunidad en el pasado de hacer estos cambios de manera más controlada, ahora son más bruscos y difíciles de ejecutar. Pareciera que tú quieres seguir donde estás. Debes ser flexible.



PISCIS: La suerte no está de tu parte. Es el momento de tener un poco más de calma y no arriesgar más de la cuenta. En estos instantes, estás bajo las energías negativas de Júpiter a través de una cuadratura que hace que la suerte se aleje de tu alma y no permita tu avance a la velocidad que deseas. Es mejor estar tranquilo por unos días, para evitar males mayores. La vida también requiere de días llenos de paz interior.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin