Horóscopo del 10 de mayo: Florece el amor propio

ARIES: Estás viviendo momentos excelentes, llenos de optimismo y es ahora cuando te sientes realizado con buenas energías para continuar y seguir adelante con gran fuerza, a buen ritmo para salir adelante y lograr tus metas. Hoy tienes activo un sextil maravilloso con Júpiter y de ahora en adelante, tienes toda la fuerza del Universo para vencer los obstáculos que se te puedan presentar en la vida. Nada ni nadie te puede detener.



TAURO: Lo tienes todo para poder avanzar con fuerza, pero siempre pasa algo que lo impide y que no permite el desarrollo total de la situación. Todo esto se manifiesta a través de una fuerte oposición con Lilith que todo lo complica y no te beneficia. Tienes que hacer un súper esfuerzo para lograr vencer esta energía y así superar todos los obstáculos que se presentan. Una vez más, debes sacar fuerza de tu alma y de tu espíritu.

GÉMINIS: No todo es negativo y en esta oportunidad, florece el amor propio en tu vida y se manifiesta a través de un sextil positivo con el planeta Venus. Siempre es excelente estar pendiente de uno mismo. La vida busca de vez en cuando que uno pueda mirarse a sí mismo y definir lo que es, en esencia divina. Busca la manera de establecer parámetros y no dar más de lo que tienes. Piensa más en ti y en tu bienestar.

CÁNCER: Estás recibiendo los efectos positivos del Sol a través de un sextil. Se ven cambios excelentes y entras en un periodo de cierta estabilidad. Ya no es tan fuerte la situación y el Sol te está ayudando a contrarrestar las fuerzas nefastas. Este proceso estará activo por un mes y será de mucho provecho para tu cuerpo físico. Dios te bendice para que renueves tu ser.

LEO: Tenemos muy buenas noticias para ti. Hoy tienes activo un trígono positivo con el planeta Venus. Ahora mismo, el amor está fluyendo por todo tu ser y te permite vivir momentos especiales donde la pasión será la gran protagonista. Siempre es muy bueno buscar la paz interior, pero cuando existe el amor, se complementan para disfrutar de grandes instantes inolvidables y quizás irrepetibles. Dios te ama profundamente.

VIRGO: Es un día lleno de alegría y de gozo espiritual. Estás bajo las influencias positivas de un sextil con la mágica Luna. Estás vibrando en energía poderosa que genera una fuerza interior enorme para ser usada a tu favor en tus actividades diarias. Es importante hacer consciencia de esta ola de buena esencia para que no se malgaste en fiestas o celebraciones innecesarias. Mantén tu enfoque en tus metas y establece tu dirección.

LIBRA: Guarda silencio y no digas nada. Hay que ser prudente y no emitir ningún juicio. Es sumamente valioso quedarse tranquilo y posponer cualquier actividad importante. Estás bajo las influencias negativas de una oposición con Mercurio. Todo lo que expreses en estos momentos será tomado en tu contra y es mejor no complicarse la vida. Suéltate y relájate por un buen tiempo, hasta que el cielo este más positivo para ti.

ESCORPIO: Estás viviendo momentos muy difíciles. Por primera vez en tu vida no sabes cuál camino tomar. Están abiertos varios caminos y cada día que pasa es más difícil la elección. Todo esto se produce por una oposición negativa con el planeta Urano, que hace que la confusión se mantenga y no se defina fácilmente con claridad tu norte. Lo importante es destacar que cualquier camino que tomes es muy bueno para ti y tu futuro.

SAGITARIO: En el día de hoy, tienes un trígono positivo con Venus. Dios te permite renovar fuerzas para continuar. Hay momentos difíciles, pero todos se pueden superar y vencer en el nombre del señor. Tienes mucha fuerza de voluntad y deberías activarte con impulsos para levantarte y continuar caminando en el sendero correcto de la luz. Todo está a tu favor y solo se espera una reacción positiva de tu parte para lograr la victoria.

CAPRICORNIO: La Luna te sonríe y te brinda la oportunidad de establecerte a nivel emocional. Estás bajo las influencias positivas de un sextil. Tu estado anímico se eleva y te mantiene en excelente estado. Tampoco queremos que te quedes allí en una zona de confort, debes disfrutar y avanzar. No es bueno quedar mucho tiempo en la gloria. En la vida se viene a evolucionar y seguir caminando en el sendero de la luz.

ACUARIO: Existe hoy un sextil positivo con Mercurio. Se activa la herramienta más importante del ser humano. Con la comunicación se puede lograr todo en esta vida. Tienes que comunicarte mejor y llegar a ciertos acuerdos con tu entorno, para mejorar tu estilo de vida. Este es el momento donde deberías transmitir tus ideas de una mejor manera y así poder tener el beneplácito, para ejecutarla. Gracias a tu liderazgo.

PISCIS: Estás en un proceso de recuperación de energía para seguir adelante con fuerza en el camino de la luz. Debes aprovechar al máximo, el sextil positivo con el Sol que estás disfrutando. Estás con mucha energía vital y es el momento de avanzar para lograr tus metas con más facilidad. Será todo un mes lleno de fuerza positiva. La vida te ayuda a regenerar tus células y el Cosmos te bendice. Debes ofrecer las gracias al Universo.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin