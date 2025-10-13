Horóscopo del 13 octubre: vuelves a tener el camino libre, todo fluye.

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Estas viviendo una cuadratura negativa con Júpiter. Esta posición planetaria, te indica que no es el momento para las especulaciones ni tampoco para los juegos de azar. Debes pisar tierra y evitar malos entendidos. No entres en ninguna actividad especulativa que carezca de elementos sólidos y firmes. Estudia siempre mejor la situación y trata de caminar por lo seguro. Busca la manera de estar estable y tranquilo.

TAURO: En este momento, Mercurio se encuentra en oposición a tu signo astrológico, lo que exige especial atención a tus palabras y comentarios. Es fundamental que mantengas la calma y te sostengas en tu ética personal. Evita hablar mal de otros o caer en la difamación; actúa con respeto, integridad y educación. De este modo, evitarás complicaciones innecesarias y fortalecerás tu credibilidad.

GÉMINIS: Hoy la Luna, te sigue bendiciendo a través de un sextil positivo. Esta energía te ayuda a nivelar tus emociones y a generar más equilibrio en tu sistema nervioso. Seguramente podrás iniciar un proceso de paz interna para vivir en tranquilidad. Recuerda, la serenidad de tu corazón, no se negocia y siempre debes estar donde te sientas estable, para que tu serenidad, te ayude a construir un futuro mejor. Nunca olvides este consejo.

CÁNCER: Está activo un trígono positivo con Marte y llegan energías extraordinarias para avanzar con determinación y sin temor. La vida vuelve a abrirte el camino, liberándote para que te muevas con rapidez y decisión, tal como a ti te gusta. Es momento de tomar acciones concretas, especialmente en el plano emocional, para generar cambios reales y duraderos. Este impulso, te permitirá alcanzar tus objetivos de forma acelerada y efectiva.

LEO: La Luna, está transitando por tu signo astrológico y le trae paz, tranquilidad y serenidad a tu vida. Ahora, se te permite, tener estos momentos de armonía interior, para seguir adelante, creciendo y caminando, para recargar energías positivas a nivel espiritual. Así la evolución está garantizada y se manifiesta en tus acciones, llenas de amor para todos en tu entorno. Sigue adelante desarrollando una elevada vibración.

VIRGO: Estás bajo las influencias positivas de un sextil con Júpiter. Estas energías, te ayudan y te impregnan de optimismo para que puedas volver a resolver y se logre un mejor beneficio. Gracias a Dios, no todo es negativo y el Universo, te brinda una oportunidad generosa para que sigas adelante y te levantes del piso e inicies tu caminar. Todo puede cambiar rápido y debes estar atento a las oportunidades.

LIBRA: Tienes un sextil positivo con la Luna. Esta energía te ayuda a nivelar tus emociones y a poder recuperarte de todos los procesos. Recientemente, te has desgastado demasiado el sistema nervioso. Es el momento de relajarse un poco y acumular fuerzas para continuar en el camino. Es una pequeña pausa para seguir con ánimo. No estás perdiendo tiempo. Estas tomando energías.

ESCORPIO: Las circunstancias, se están complicado y sientes que estás solo en esta vida. En este momento tiene una cuadratura negativa con Júpiter. Las cosas no están saliendo bien. Debes ubicarte mejor en otro espacio físico para que tu vibración vuelva a ser más positiva. Estas percibiendo que no tienes ningún apoyo del entorno. Tienes que calmarte, relajarte y volver otra vez a restablecer una conexión con Dios.

SAGITARIO: Se activó un sextil con el Sol. En estos momentos puedes regenerar tu cuerpo físico y obtener la energía necesaria para que continúes en esas transformaciones. Sabes que, durante todo el mes que acaba de pasar, te viene hablando el Universo. Esta conexión con el Sol, es maravillosa y te va a permitir seguir adelante con fuerza, ánimo y vitalidad, para tener unos resultados excelentes. Sigue adelante.

CAPRICORNIO: La vida vuelve a abrirte el camino, liberándote para que te muevas con rapidez y decisión, tal como a ti te gusta. Está activo un sextil positivo con Marte y llegan energías extraordinarias para avanzar con determinación y sin temor. Este impulso, te permitirá alcanzar tus objetivos de forma acelerada y efectiva. Es momento de tomar acciones concretas, especialmente en el plano emocional, para generar cambios reales y duraderos.

ACUARIO: Existe una oposición con la Luna. Lamentablemente, tu estado emocional se altera con facilidad y crees que definitivamente no vale la pena, hacer lo que estás ejecutando. Estas totalmente errado. Porque, es malo, aprende de los errores y es bueno, celebrar tus acciones. Todo es un aprendizaje y es importante verlo desde ese punto de vista. La vida, siempre se trata de aprender y evolucionar.

PISCIS: En estos momentos existe un trígono positivo con Mercurio. Qué te ayuda mucho a poder entenderte a ti mismo a sacar mejores conclusiones de lo que estás viviendo, en estos momentos y así poder relajarte un poco más. Hay que definir, lo que quieres a futuro con tu vida y poder señalar un camino, para que entonces, puedas tener una ruta de tránsito y evolucionar espiritualmente.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

