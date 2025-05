Horóscopo del 18 de mayo: Naciste para ser un vencedor

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Tienes activo un trígono positivo con Marte. Ahora tienes la energía necesaria para continuar adelante y seguir con enfoque para lograr las metas que te has propuesto alcanzar. Sabemos que puedes lograrlo de manera más rápida y positiva. Es importante que pongas de tu parte para evitar distraerte en el camino con algunas actividades diferentes a las que te competen para alcanzar tu meta. Presta atención y conquista la gloria.

TAURO: Tienes una cuadratura negativa con la Luna. Estás dudando de tus capacidades y puedes inclusive pensar que no eres merecedor de la gloria que has trabajado y has luchado durante tanto tiempo. Debes evitar el auto saboteo y tienes que entender mentalmente que, si lo puedes lograr y que lo mereces, porque naciste para ser un vencedor. La gloria te pertenece en la medida en que venzas tus miedos.

GÉMINIS: Existe hoy un sextil positivo con Venus. Todo está saliendo muy bien a nivel del amor y las circunstancias así lo hacen saber. Es un momento muy bonito para compartir en pareja y para poder seguir disfrutando de la vida. El amor se hace presente en tu vida y se desborda de pasión. Es importante estar consciente de esta energía y lograr mantenerla siempre activa con grandes beneficios para todos.

CÁNCER: En estos momentos está activa una cuadratura negativa con Neptuno. Deberías alejarte de los vicios. Dejar de beber licor o ingerir alguna droga. Es muy posible que estés atravesando momentos difíciles y si sigues en estos procesos de daño físico, pudiera ser peor. Amate a ti mismo y busca ayuda para solventar tus métodos emocionales. Es el momento de abrirse a recibir ayuda y salir de esta crisis.

LEO: Hoy tienen una oposición negativa con la Luna. Las circunstancias a nivel de la pareja están muy complicadas y debes evitar un conflicto a gran escala. Te estás haciendo mucho daño a nivel emocional. Si la relación ya no da para más, entonces posiblemente exista una ruptura definitiva. Esto pudiera generar muchos problemas de salud. Lamentablemente serán momentos difíciles para ti.

VIRGO: La suerte no está de tu parte. Es el momento de tener un poco más de calma y no arriesgar más de la cuenta. En estos instantes estás bajo las energías negativas de Júpiter a través de una cuadratura que hace que la suerte se aleje de tu alma y no permita tu avance a la velocidad que deseas. Es mejor estar tranquilo por unos días para evitar males mayores. La vida también requiere de días llenos de paz interior.

LIBRA: Dios te ayuda a través de un trígono positivo con la Luna y te permite nivelar tus emociones. Te aconsejamos no te molestes ni busques la confrontación. Hay que fortalecer la energía y el enfoque en el horizonte. Proyecta tu energía hacia el futuro, busca la manera de seguir adelante. La vida continúa y tienes que avanzar. No hay tiempo para lamentos ni mucho menos quedar atrapado en el pasado.

ESCORPIO: Tienes una cuadratura con la Luna. Quizás te están haciendo mucho daño a nivel emocional y piensas que no puedes salir de tus problemas. Eso es completamente falso, todo te impulsa en un movimiento hacia adelante y los momentos difíciles nunca se repiten. Tienes que procesar los cambios y las transformaciones. Es el momento de dejar atrás esos instantes negativos. La vida es un constante fluido.

SAGITARIO: Tiene un trígono positivo con Quirón. Tienes que hacerte algunas preguntas. ¿Estoy haciendo lo correcto con mi vida? ¿Qué resultados tengo hasta ahora? ¿Requiero hacer cambios en la actualidad? ¿Estoy conforme con lo que tengo? Son muchas preguntas, pero es necesario que las respondas y evalúes tus propias respuestas. La vida se está consumiendo y todavía hay tiempo para cambiar lo que vives.

CAPRICORNIO: Existe un sextil positivo en estos momentos con el Nodo Norte. El Universo te está brindando la oportunidad de visualizar bien lo que quieres en la vida. Es el momento de establecer metas concretas, luego entrar en acción y buscar la forma o la manera de lograr esas metas. En el futuro, debes establecer las estrategias para alcanzar la gloria. Hacer un alto y pensar cual es el rumbo que está tomando tu vida.

ACUARIO: Se abren los caminos de la prosperidad y de la abundancia. Es un momento especial, después de estar tanto tiempo fuera de la onda energética positiva. Ahora vienen experiencias excelentes para fortalecer a tu espíritu y se manifiesta en tu vida solo elementos positivos. Júpiter se junta con un trígono positivo para darte el impulso necesario y volver a volar y disfrutar de la libertad plena.

PISCIS: Te sientes un poco olvidado por Dios. Esas sensaciones son producto de los efectos negativos que causa la cuadratura con Júpiter. Dios jamás te ha dejado y sigue a tu lado. También tienes que conectarte más con Dios de manera más íntima, porque él está siempre ayudándote en tu camino. El objetivo del Universo es hacer que evoluciones y puedas vencer todas las dificultades. Cada día serás más fuerte y mejor.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin