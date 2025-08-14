¡El dato increíble para tu salud! Estas son las semillas que tienen más proteínas que la carne: revisa la lista y sal ya a comprarlas

Suscríbete a nuestros canales

Las proteínas se encuentran en cada célula del cuerpo, razón por la cual son necesarias. La mejor forma de obtenerlas es a través de los alimentos que se ingieren cada día.

Generalmente las proteínas se obtienen de la carne, los productos lácteos, las nueces y algunos granos o guisantes.

¿Qué son las proteínas?

Son moléculas grandes y complejas que desempeñan muchas funciones en el cuerpo. Explican los expertos de MedlinePlus, que éstas realizan la mayor parte del trabajo en las células y son necesarias para la estructura, función y regulación de los tejidos y órganos del cuerpo.

Por esta razón, es importante obtener suficientes proteínas en la dieta. Es esencial comerlas todos los días, porque el cuerpo no las almacena del mismo modo que acumula grasa o carbohidratos.

Los expertos comparten que la cantidad que necesita depende de la edad, sexo, estado de salud y el nivel de actividad física que realiza.

En tal sentido, conviene preparar un menú variado y que no dependa solo de la carne, pescado o huevos, pues contrario a lo que se cree, no son los únicos alimentos rico en estas moléculas.

¡Toma nota!

Algunas semillas pueden aportar cantidades similares e incluso superiores a las de la carne, refiere MSN.

Entre las opciones que puedes degustar y sin descuidar tu salud se encuentran las semillas de cáñamo, soja y quinoa. Estas son proteínas vegetales que aportan todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita, siempre y cuando se combinen de forma adecuada.

Además, ofrecen beneficios adicionales como fibra, antioxidantes, vitaminas del grupo B y minerales.

