¡Se creen Blancanieves o Cenicienta! Alertan sobre los peligros de la dieta de las princesas: pone en riesgo la salud física y mental

La alimentación balanceada, es decir, rica en proteínas, frutas, verduras, hortalizas, baja en grasas y carbohidratos es una de las más implementada por aquellas personas que desean bajar de peso rápidamente, al tiempo que realizan una rutina de ejercicios de alto impacto.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada en el portal web Elle, en la actualidad se ha viralizado a través de las diferentes redes sociales la “Dieta de las princesas”, la cual según médicos especialistas en la materia es una de las más riesgosas que existe.

“Cada una propone una conducta alimentaria muy limitada que promete perder hasta 10 kilos en dos semanas. Una narrativa disfrazada de dieta que banaliza los trastornos de la conducta alimentaria y pone en riesgo la salud física y mental”, detalló Laura Salud, farmacéutica, nutricionista y CEO de Salmo Labs al referido portal web.

“Los adolescentes están en una etapa de construcción de identidad y autoestima muy influida por el cuerpo. Pero los adultos también pueden caer, sobre todo aquellos con una larga historia de dietas fallidas, insatisfacción corporal o que buscan soluciones rápidas por presión social”, puntualizó Laura.

Foto cortesía de: freepik

¿En qué consiste especialmente la dieta de las princesas?

La dieta de la Sirenita solo se basa en tomar agua durante el día y parte de la noche, es decir, un ayuno extremo. “No aporta calorías, proteínas, grasas, ni micronutrientes”, detalló la nutricionista antes mencionada.

A su vez, la dieta de Pocahontas se basa en el consumo de alimentos crudos, vegetales y proteínas de origen animal, lo cual trae como riesgo el déficit de vitaminas en el organismo.

Por otra parte, la dieta de Blancanieves se basa en el consumo de manzanas y nada más, lo cual puede desencadenar fallas en todos los sistemas del cuerpo.

“No hay aporte de proteínas, grasas esenciales ni diversidad vitamínica. Puede causar hipoglucemias, pérdida de masa muscular, problemas digestivos por exceso de fibra, y alteraciones del estado de ánimo”, advirtió la farmacéutica y nutricionista.

Asimismo, la dieta de Cenicienta se basa en consumir alimentos bajos en calorías hasta las 12 del mediodía y luego de esa hora la persona solo puede ingerir agua.

En definitiva, “Una pérdida tan rápida suele implicar pérdida de agua, masa muscular y desequilibrios electrolíticos, más que grasa real. Además, promueve el efecto rebote, aumenta la ansiedad, empeora la relación con la comida y puede generar trastornos metabólicos y hormonales”, detalló Laura.

Foto cortesía de: freepik

