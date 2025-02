Horóscopo del 22 de febrero: Busca la manera de compartir más con la familia

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Después de tanto tiempo, vuelves a tener una recaída emocional. Estas emociones alteradas son producto de una cuadratura negativa con la Luna. Tienes que volver a mantener la calma. No es posible que cualquier proceso del pasado te desestabilice. Eso no tiene sentido. Debes madurar y cerrar ciclos del pasado para que seas fuerte y madures tus sentimientos. Hay que trabajar también los desapegos.

TAURO: Estás muy feliz, gracias a Dios. Después de mucho tiempo, es el momento de celebrar. Esta sensación de alegría es por un trígono positivo con la Luna. Debes hacer esfuerzos para mantener este estado emocional por más tiempo. En todo caso, esta energía es muy positiva para ti. Sigue adelante, celebrando que ya todo lo negativo terminó y ahora forma parte de tu pasado. Sigue enfocado en tu futuro.

GÉMINIS: Hoy existe una conjunción poderosa con Júpiter que también te está ayudando a nivel de la salud, regenerando todas tus células. Esta gran conjunción te ofrece gran paz interna y te obliga a mantener este momento para generar una continuidad que permita una excelente fluidez de energías positivas. Es importante avanzar en este sentido.

CÁNCER: En este instante cósmico, existe una oposición con la Luna. Es muy probable que te sientas mal o sencillamente no te sientas seguro de los cambios que está realizando en tu vida. Incluso, la situación se puede complicar un poco más. Estás pensando que las acciones que ejecutaste no son las correctas. Lo importante, es tomar decisiones y no quedar estático. Cualquier acción, sea buena o sea mala, es mejor que ninguna.

LEO: Tu situación sentimental se empieza a estabilizar. Venus, el planeta del amor, te está ayudando con un trígono positivo espectacular. Estás con más energías seductoras y con grandes posibilidades de concretar una relación amorosa estable. Todo está a tu favor y lo que queda es disfrutar de la velada y de la entrega de tu corazón a cupido, para que todo pueda fluir de manera fácil. Que el amor sea bendecido.

VIRGO: La Luna te bendice y te da toda su energía positiva a través de un trígono maravilloso. La vida te da la oportunidad de sanar tus emociones y de mantener la vida llena de alegría. En este mes tan especial, busca la manera de compartir más con la familia y establecer grandes lazos de amor y de cariño, para disfrutar al máximo los afectos de tus seres queridos. Sigue adelante y goza, para crear días especiales e inolvidables.

LIBRA: No puedes decaer. La vida continúa y debes permanecer caminando con fuerza para terminar de llegar a la meta. No puedes ponerte triste. Sabemos que tienes una cuadratura negativa con la Luna. No es fácil, pero no puedes parar y ponerte a llorar por los errores cometidos en el pasado. Tienes que mirar adelante y visualizar tu futuro. Concéntrate en el porvenir y enfócate en lo más positivo de tu próximo nivel de vida.

ESCORPIO: La Luna te sonríe y te brinda la oportunidad de establecerte a nivel emocional. Estás bajo las influencias positivas de un sextil. Tu estado anímico se eleva y te mantiene en excelente estado. Tampoco queremos que te quedes allí en una zona de confort. Debes disfrutar y avanzar. No es bueno quedar mucho tiempo en la gloria. En la vida se viene a evolucionar y seguir caminando en el sendero de la luz.

SAGITARIO: Tienes una poderosa cuadratura negativa con el Sol. En estos momentos debes cuidar mucho tu cuerpo físico y evitar alguna debilidad y darles espacios a las enfermedades. También debes evitar cualquier actividad que te genere un desgaste físico. Hay que cuidar tu integridad y evitar cualquier acción que ponga en peligro tu vida. Presta mucha atención para evitar algún accidente doméstico. ¡Cuídate!

CAPRICORNIO: Estás atravesando un excelente momento a nivel emocional y te sientes con mucha seguridad en tus procesos. La mágica Luna te está ayudando a establecer un equilibrio en tu vida. Debes aprovechar y lograr mejorar tus vibraciones. Siempre es mejor afrontar y asegurar lo que sientes para luego expresarlo y demostrarlo. Llegó el momento del desarrollo y madurez para que puedas ser verdaderamente feliz en la vida.

ACUARIO: No todo es negativo y en esta oportunidad florece el amor propio en tu vida y se manifiesta a través de un sextil positivo con el planeta Venus. Siempre es excelente estar uno pendiente de uno mismo. La vida busca de vez en cuando que uno pueda mirarse a uno mismo y definir lo que es, en esencia divina. Busca la manera de establecer parámetros y no dar más de lo que tienes. Pensar más en ti y en tu bienestar.



PISCIS: La Luna, te está ayudando en todo lo que ella puede, para restablecer una armonía en tus emociones a través de un sextil positivo. Sabemos que estás pasando por momentos muy difíciles, pero es una excelente oportunidad, para volver a tener paz en tú corazón y así tener un respiro. Es muy importante desarrollar estos procesos de integración emocional para superar los viejos recuerdos y así cerrar ciclo más fácilmente.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin