Horóscopo del 24 de agosto: Las energías están a tu favor

ARIES: La gran conjunción de Neptuno abre un portal sublime hacia otras dimensiones, donde el velo entre lo humano y lo divino se disuelve. Tu sensibilidad se eleva permitiéndote entrar en contacto directo con la fuente con Dios y con las jerarquías celestiales: Ángeles, Arcángeles, Serafines y Querubines te rodean con su luz. Este tránsito favorece la oración profunda, la canalización espiritual y la entrega amorosa. Es momento de hacer peticiones desde el corazón, sabiendo que serán escuchadas.

TAURO: La mágica Luna está transitando por tu signo astrológico y te brinda grandes oportunidades para que se nivelen tus emociones. Las situaciones van a mejorar de manera excelente y estás entrando en un periodo más positivo con grandes avances. Después de muchos años te estás manteniendo en una línea ascendente que sigues subiendo para elevar tu nivel espiritual. Se activa un buen porvenir.

GÉMINIS: La cuadratura con el Sol debilita tu vitalidad física como si la luz se filtrara entre sombras internas que aún buscan resolución. A nivel emocional, emergen turbulencias que exigen atención, compasión y sanación. Este tránsito no es castigo, sino llamado a detenerte, respirar y reconectar con tu centro sagrado. Habla con Dios desde la verdad desnuda de tu alma. Entrégale tus cargas, dudas y heridas. Él escucha en el silencio tus lágrimas y suspiros. Pide por tu salud física con humildad y fe.

CÁNCER: Empieza a mejorar un poco tu situación, sobre todo a nivel del amor. Venus está recorriendo tu signo astrológico y esto hace que las energías puedan fluir de manera más fácil en tu vida. Es importante hacer un análisis de la calidad del amor que le brindas a los demás miembros de tu familia. Así podrás hacer ajustes en el intercambio energético y lograr incluso tener más amor propio.

LEO: Hoy es un día especial para poder conversar y llegar a buenos acuerdos con cualquier persona que se tenga algún conflicto o diferencias en sus puntos de vistas. Estás bajo las influencias positivas de Mercurio y se activan todos los procesos del buen entendimiento. Es importante, este instante que te permite relajarte y quitarte problemas en tu camino para evitar perder tiempo en el futuro inmediato. Excelente unión para avanzar.

VIRGO: La enigmática Luna está pasando por tu signo astrológico y puedes pedir un deseo y hablar con ella para que te conceda la paz interior que tanto necesitas. Es un momento muy especial, porque requieres una energía positiva que te motive a seguir adelante. Sabemos que no es fácil para ti, todavía estás con heridas abiertas que te siguen lastimando. Hay que perdonar y olvidar para que toda tu nueva vida pueda fluir.

LIBRA: En este momento tienes una oposición con Neptuno. Debes cultivar más la conexión con el Universo y con las entidades positivas que existen en diferentes dimensiones. Actividad que te permiten seguir avanzando de manera fácil. Sin el apoyo del mundo espiritual, sería muy difícil la evolución. Es algo muy nefasto para tu vida estar sin la presencia de Dios. Todo fluye con las energías positivas y sin Dios es imposible el avance.

ESCORPIO: Sigue la fiesta a nivel sexual gracias a la poderosa Luna que está pasando por tu signo astrológico, para brindarte grandes momentos llenos de amor y pasión. Las energías están a tu favor y están fluyendo con fuerza por todo tu cuerpo. Es el momento ideal para tener un súper encuentro con tu pareja y disfrutar de estas energías. Hay que estar atento y alerta para organizar rápido una velada especial. Espero que la pases muy bien.

SAGITARIO: Estás sufriendo una poderosa cuadratura con la Luna. Debes evitar caer en la depresión. Es mejor mantener fuerte tu nivel espiritual. Una vez más, la vida te pone en una prueba de máximo poder. Guarda la calma y acepta que estás en un proceso difícil para que puedas conservar tu rumbo. Hay que enfriar la mente para que no tomes una decisión equivocada. Busca la paz en tu corazón y relájate para que todo pueda pasar.

CAPRICORNIO: Sientes que tu vida no está bien y el rumbo que está tomando no te gusta. Existe una oposición negativa con Júpiter. Hay días malos que se tienen que soportar. Tienes que vivir con esos procesos. Debes madurar tus aspectos emocionales y entender que todo en la vida busca un balance. La vida es así, como una pequeña montaña rusa, llena de éxitos y de fracasos. Queda de nuestra parte celebrar y aprender de los errores.

ACUARIO: El Universo vuelve a abrir sus caminos ante ti, como un portal de luz que reconoce tu deseo de avanzar con elegancia y determinación. Esta semana, un trígono armonioso con Marte activa energías extraordinarias que te invitan a moverte con coraje, enfoque y propósito. Tu esencia encuentra fluidez en este dinamismo cósmico. Las decisiones que tomes ahora tienen el poder de materializar cambios profundos, sembrando transformaciones que perdurarán más allá del momento.

PISCIS: Está transitando por tu signo astrológico una conjunción con el Nodo Norte. Seguramente tus acciones en estos momentos están alineadas para tener un futuro mejor. Estás viviendo tiempos históricos donde se construye un porvenir pletórico, lleno de éxitos. Existen muchas oportunidades, que se plantean en estos momentos de manera positiva. Es muy bueno para ti seguir avanzando.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin