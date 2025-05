Horóscopo del 25 de mayo: Suelta perdona y avanza

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Estás influenciado por un sextil positivo con el Sol y la Luna. Las dos luminarias más importantes del sistema planetario te bendicen. Ahora tienes el apoyo y la energía positiva para que sigas desarrollándote de manera excelente. Todo se transformó para bien. Debes agradecer al Universo por esta apertura efectiva en tu vida. Los avances serán más fáciles y sólidos.

TAURO: El planeta Urano está pasando por tu signo astrológico y te mueve muchísimo las energías y así el Universo busca los cambios y las transformaciones necesarias para que evoluciones. Es el momento indicado para generar un crecimiento importante a través del poder que generan los ajustes para mejorar todo a tu alrededor. Para evitar problemas, deberás ser más flexible y así adaptarte bien a tu nuevo nivel de vida.

GÉMINIS: No todo es negativo y en esta oportunidad, florece el amor propio en tu vida y se manifiesta a través de un sextil positivo con el planeta Venus. Siempre es excelente estar uno pendiente de uno mismo. La vida busca de vez en cuando que uno pueda mirarse a sí mismo y definir lo qué es, en esencia divina. Busca la manera de establecer parámetros y no dar más de lo que tienes. Piensa más en ti y en tu bienestar.

CÁNCER: Un poderoso sextil con el planeta Urano te está proponiendo grandes cambios en tu vida personal. Sabemos que ya estás haciendo muchos ajustes, pero se requieren de más transformaciones para que puedas entrar en un nuevo periodo. Estarás en poco tiempo en otro nivel con más calidad de vida. Deja el pasado y facilita los nuevos movimientos a través del desarrollo en ti. Suelta perdona y avanza.

LEO: Tienes un trígono positivo con Quirón. Tienes que hacerte algunas preguntas. ¿Estoy haciendo lo correcto con mi vida? ¿Qué resultados tengo hasta ahora? ¿Requiero hacer cambios en la actualidad? ¿Estoy conforme con lo que tengo? Son muchas preguntas, pero es necesario que las respondas y evalúes tus propias respuestas. La vida se está consumiendo y todavía hay tiempo para cambiar lo que vives.

VIRGO: Urano te da la bienvenida en tu vida a los cambios y a las transformaciones a través de un trígono positivo. El Universo quiere que sigas adelante y se produzca una evolución importante, para que continúes acercándote a un estado de mayor tranquilidad y calidad de vida. Es el momento para ser flexible y poder facilitar los procesos que vivirás para tener mejores resultados y definir tu futuro.

LIBRA: Tienes una oposición con Quirón. Existen fallas a nivel emocional que no te dejan avanzar ni progresar en la vida. Existen situaciones difíciles y traumáticas del pasado que requieren ser perdonadas y liberadas para que puedas lograr un avance significativo en tu evolución espiritual. Es hora de soltar emociones negativas y volver a tener paz en tu corazón. Es necesario volver al camino de la luz de la mano de Dios.

ESCORPIO: Guarda silencio y no digas nada. Hay que ser prudente y no emitir ningún juicio. Es sumamente valioso quedarse tranquilo y posponer cualquier actividad importante. Estás bajo las influencias negativas de una oposición con Mercurio. Todo lo que expreses en estos momentos será tomado en tu contra y es mejor no complicarse la vida. Suéltate y relájate por un buen tiempo, hasta que el cielo este más positivo para ti.

SAGITARIO: Tienes un trígono positivo con Marte y este es el momento indicado para tomar acciones concretas frente a la vida. Es el instante esperado para seguir adelante y para reforzar lo que has comenzado. Es el día de darle con fuerza para terminar de resolver las situaciones que están pendientes en tu vida. Es el tiempo indicado para desprenderse de situaciones del pasado que fueron nefastas para ti.

CAPRICORNIO: Entra en tu realidad un sextil positivo con Saturno. Esta fuerza cósmica te ayuda a consolidar tus proyectos. Ahora se empiezan a recibir los frutos, después de tantos sacrificios. Es el momento para dar gracias a Dios por la ayuda recibida. No bajes la guardia y sigue adelante para cerrar el mes de la mejor manera posible con resultados concretos y beneficiosos para tu vida. El futuro será muy benevolente y positivo.

ACUARIO: Te invitamos a trabajar en la raíz de los problemas que son las emociones internas del ser. Hay que tener mucho cuidado a nivel energético y de salud. Existe una oposición con Plutón muy prolongada y te está haciendo muchísimo daño. El Universo te está pidiendo que hagas cambios y transformaciones en tu mente para que puedas avanzar en lo físico y sanar. Es de vital importancia revisar las creencias para rectificar y mejorar.

PISCIS: Estás bajo las influencias positivas de la Luna a través de un sextil positivo que te permite nivelar todas tus emociones y salir adelante en cuanto al desarrollo principal de la vida a nivel espiritual. Debes cultivar la conexión con Dios y fortalecer la comunicación celestial para que siempre estés unido a la divinidad de manera equilibrada. Dios siempre está allí para ti. Solo requieres conversar con él.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin