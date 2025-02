Horóscopo del 26 de febrero: Es el momento de seguir y avanzar

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: La mágica y maravillosa Luna te está apoyando con un fuerte sextil positivo. Todo empieza a ser más equilibrado para tu vida. Ahora se torna más emocional y menos racional, para abrir paso a un nuevo ser, más humanista y consciente de las diferentes situaciones que existen a tu alrededor. Es la hora de ejercer tu papel de líder y puedas imponerte frente a los demás, para lograr un mejor nivel de tu familia.

TAURO: Sabemos que estás muy agotado, pero el Sol y sus energías vienen a rescatarte para que puedas renovar tus energías. El astro Rey te bendice con un sextil positivo, buscando la manera que sigas adelante para tu bien y tu gloria. Es el momento de seguir y avanzar. No mirar atrás, ni volver a pisar el camino que ya fue andado. Si lo haces, será cada día peor y peor, hasta complicar todo y llegar a un gran colapso de manera general.

GÉMINIS: Tienes una cuadratura negativa con Mercurio. En estos momentos no es bueno estar hablando de más. No difames a nadie y evita los chismes. Debes estar más en silencio. Deja que los demás expresen sus emociones y digan lo que ellos quieran. Pórtate de una manera más sabia y trata de no discutir con las personas de tu entorno. Ya eres un ser con un nivel alto de madurez y debes pasar fácilmente esta prueba.

CÁNCER: Saturno te apoya en estos tiempos para que consolides tus pasos. Estás disfrutando momentos espectaculares con un trígono positivo, pero necesitas fortalecer estas vivencias. Dios te bendice y te abre las puertas para lograr la estabilidad emocional. Después de muchos años de inestabilidad se logra un equilibrio y vas a estar bastante bien de ahora en adelante. Se espera de ti destellos de madurez que te permitan tener una vida más estable.

LEO: Hay que tener mucho cuidado a nivel energético. Tienes activa una oposición con Plutón, estas energías te están haciendo mucho daño. El Universo te está pidiendo que hagas cambios y transformaciones en tu mente, para que puedas avanzar en lo físico. Hay que trabajar en la raíz de los problemas, que son las emociones internas de tu ser. Es muy importante que se comprenda esta situación para que sigas avanzando.

VIRGO: La suerte no está de tu parte. Es el momento de tener un poco más de calma y no arriesgar más de la cuenta. En estos instantes, estás bajo las energías negativas de Júpiter a través de una cuadratura que hace que la suerte se aleje de tu alma y no permita tu avance a la velocidad que deseas. Es mejor estar tranquilo por unos días para evitar males mayores. La vida también requiere de días llenos de paz interior.

LIBRA: Todo sale mal y ya no sabes cómo hacer para resolver los problemas del corazón. Al final es fácil de resolver, siempre entregando lo mejor de uno mismo. El amor se ve afectado por una oposición negativa con Venus. Esta crisis podría ser más complicada de lo que tú mismo crees. Es el momento de tomar una decisión y ver si hay futuro o no hay un porvenir con esta ilusión amorosa. Debes decidir qué hacer y resolver de una vez.

ESCORPIO: Hoy tienes un trígono positivo con Mercurio. Esta energía te bendice y se abren excelentes oportunidades para restablecer la comunicación contigo mismo y trabajar el amor propio. Hay que renovar todo para entrar en un nuevo ciclo y cerrar el mes con fuerza y firmeza. Viviste momentos de muchas pruebas difíciles. Todas superadas con la manifestación del amor en toda tu vida, ahora hay que reconstruir tu vida.

SAGITARIO: Hoy debes evitar cualquier exceso, sobre todo en las fiestas. No es el mejor momento para elevar el consumo del alcohol. Hay una cuadratura negativa con Neptuno y tienes que tener mucho cuidado. No te pases de tragos, evita hacer shows desagradables a nivel social. Vigila tu comportamiento. Tu imagen se puede ver empañada por el nefasto accionar fuera de contexto y de mal gusto.

CAPRICORNIO: En este momento tienes un sextil positivo con Neptuno que te ayuda a restablecer el canal de comunicación con Dios de manera directa y te permite tener una conversación llena de fe y espiritualidad. Debes tomarte cinco minutos para orar y tener esa charla íntima con Dios de forma fluida. Es un día muy especial para tener esperanza y avanzar con fuerza sin miedo al futuro. Todo cambio es para mejor.

ACUARIO: Hoy la suerte, la prosperidad y la abundancia tocan a tu puerta. Existe un trígono positivo con Júpiter que hace que todo fluya de manera correcta. Se están abriendo puertas para lograr grandes oportunidades que deben ser aprovechadas. El dinero puede venir de diferentes vías. Lo importante, es abrirse a recibir estas energías positivas del Universo. También hay que estar agradecido con Dios por sus buenas energías.

PISCIS: La Luna está pasando por tu signo y estará activa hoy, bendiciéndote con todo su poder y te permite avanzar a nivel emocional. Te sientes realizado y con muchas fuerzas para seguir adelante. El optimismo es excelente y con buenas perspectivas para seguir creciendo en todos los sentidos. El balance general ha sido muy bueno y será mejor. Solo debes continuar en tu enfoque para lograr tus metas.



Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin