Horóscopo del 3 de septiembre: Es momento de recuperar la calma

ARIES: Hoy tienes activo un trígono positivo con el planeta Venus. Ahora mismo, el amor está fluyendo por todo tu ser y te permite vivir momentos especiales donde la pasión será la gran protagonista. Siempre es muy bueno buscar la paz interior, pero cuando existe el amor, se complementan para disfrutar de grandes instantes inolvidables y quizás irrepetibles. Dios te ama profundamente.
TAURO: Mercurio te enfrenta hoy con una cuadratura tensa, lo que puede generar malentendidos en conversaciones delicadas, especialmente con familiares cercanos. No es el momento ideal para abordar temas importantes. Lo más sabio será esperar al menos un mes, permitiendo que la energía se estabilice. Puedes verte envuelto en caminos confusos, cargados de tensión y posibles consecuencias negativas.
GÉMINIS: No todo es negativo y en esta oportunidad florece el amor propio en tu vida y se manifiesta a través de un sextil positivo con el planeta Venus. Siempre es excelente estar pendiente de uno mismo. La vida busca de vez en cuando que uno pueda mirarse a sí mismo y definir lo que es, en esencia divina. Busca la manera de establecer parámetros y no dar más de lo que tienes. Piensa más en ti y en tu bienestar.
CÁNCER: El Universo te beneficia con un sextil positivo con el Sol. Esta energía te brinda una fuerza tremenda para seguir adelante y desarrollar más el amor propio. Hoy de manera simultánea, tienes el paso positivo con Venus y activa todo lo que tiene que ver con quererse a sí mismo y buscar dentro de sí la mayor cantidad de amor posible. Debes sacar la mejor motivación para continuar en la vida avanzando.
LEO: Mercurio te libera de cualquier carga negativa. Puedes avanzar a mejor velocidad para crecer y desarrollar tus planes de vida sin obstáculos. Vienen nuevos comienzos y acontecimientos alternativos para seguir adelante. El Universo te pide que te enfoques en lo que en verdad deseas hacer ahora con una visión al futuro de manera concreta y real, lleno de prosperidad y bendiciones.
VIRGO: El Sol te bendice con su energía. Hoy está el astro Rey en tu signo astrológico. Te deseamos un feliz cumpleaños. El Sol de nuevo está activando tu energía. Te recomiendo una consulta astrológica conmigo para que puedas tener una visión más coherente de lo que vivirás en este próximo año. Se realizará un análisis detallado mes a mes, llamada Revolución Solar y así podrás saber de manera correcta, lo que viene en el futuro.
LIBRA: Después de tanto tiempo, vuelves a experimentar una recaída emocional. Estas emociones alteradas son el resultado de una cuadratura negativa con la Luna. Es momento de recuperar la calma. No puedes permitir que cualquier proceso del pasado te desestabilice; aferrarte a ello no tiene sentido. Debes madurar y cerrar ciclos para fortalecer tu interior y estabilizar tus sentimientos. También es fundamental trabajar el desapego.
ESCORPIO: Se activó un sextil con el Sol. En estos momentos puedes regenerar tu cuerpo físico y obtener la energía necesaria para que continúes en esas transformaciones. Sabes que durante todo el mes que acaba de pasar te viene hablando el Universo. Esta conexión con el Sol es maravillosa y te va a permitir seguir adelante con fuerza, ánimo y vitalidad para tener unos resultados excelentes. Sigue adelante y no frenes el avance.
SAGITARIO: La vida vuelve a abrirte el camino, liberándote para que te muevas con rapidez y decisión, tal como a ti te gusta. Está activo un sextil positivo con Marte y llegan energías extraordinarias para avanzar con determinación y sin temor. Este impulso te permitirá alcanzar tus objetivos de forma acelerada y efectiva. Es momento de tomar acciones concretas, especialmente en el plano emocional, para generar cambios reales y duraderos.
CAPRICORNIO: La cuadratura negativa con Saturno te está afectando fuertemente la salud y te quita mucha energía vital. Debes estar alerta para evitar males mayores. Todavía estás en un periodo de alerta que debes establecer de manera permanente. No puedes bajar la guardia para garantizar tu bienestar. Deja atrás las actividades que pongan el peligro tu integridad física. Es mejor prevenir que lamentar.
ACUARIO: En este momento se activa un sextil armonioso con Neptuno, facilitando una conexión sutil y directa con lo divino. Es una oportunidad ideal para restablecer tu canal interior de comunicación con Dios y entregarte a una conversación nutrida de fe y espiritualidad. Tomarte unos minutos para orar puede abrir un espacio íntimo y profundo de renovación espiritual. Este día está lleno de luz, esperanza y posibilidades. Confía en el proceso, avanza con determinación y sin temor al porvenir.
PISCIS: Hoy te encuentras bajo los efectos del Sol que está opuesto a tu signo astrológico. Esas energías pudieran hacerte mucho daño en tus emociones. Debes contrarrestarlas con fuerza y enfoque en el futuro, olvidando el pasado y dejando atrás lo que ya no funciona ni va a funcionar. Debes seguir mirando al frente, para evitar complicaciones. Estás cerrando ciclos y es importante avanzar.
Por Arturo Acosta
@arturoacostamerlin