Horóscopo del 3 octubre: la salud está a plenitud

ARIES: Quirón, te quiere enseñar donde están tus fallas, para que las puedas corregir de una manera fácil y sencilla. Presta atención a las señales de la vida, para que rectifiques y puedas de manera inmediata resolver sin perder tiempo y así buscar excelentes caminos llenos de luz. Debes abrirte a recibir información por diferentes canales de comunicación. Hay que escuchar, lo que te dice el entorno y reflexionar en silencio.

TAURO: Estás bajo la influencia de un sextil armonioso entre el Sol y la Luna. Las dos luminarias más poderosas del cielo te bendicen con su energía. En este momento, cuentas con el respaldo y la fuerza necesaria para seguir creciendo con excelencia. Todo ha comenzado a transformarse para bien. Es el instante de agradecer al Universo por esta apertura tan significativa en tu vida. Los avances serán más fluidos, firmes y llenos de propósito.

GÉMINIS: Hoy es un día excelente para resolver cualquier conflicto. Esta activo un trígono positivo con el planeta Mercurio, que es una herramienta poderosa de la comunicación. Esta energía, está a tu favor y te permite avanzar con ella, para solucionar cualquier situación que amerite el dialogo. Es mejor, dejar atrás situaciones que no tienen ninguna importancia y que generan conflicto. Suelta, perdona, libera y avanza de manera más positiva.

CÁNCER: Tienes activo un trígono positivo con Marte. Ahora, tienes la energía necesaria para continuar adelante y seguir con enfoque para lograr las metas que te has propuesto alcanzar. Sabemos que puedes lograrlo de manera más rápida y positiva. Es importante, que pongas de tu parte para evitar distraerte en el camino con algunas actividades diferentes a las que te competen, para alcanzar tu meta. Presta atención y conquista la gloria.

LEO: Hoy, finalizas el día de una manera positiva, con un sextil Solar. El amor, se hace presente y empiezas a disfrutar de esta energía positiva. Te sientes querido y apreciado. Estas entrando en un proceso emocional positivo para seguir venciendo a las energías negativas que se presente en el camino. Tu futuro, dependerá de tu amor propio y de la seguridad que tengas de ti mismo para lograr la gloria.

VIRGO: Se inicia con una oposición negativa con la Luna. Estas un poco melancólico y básicamente muy triste. No deberías estar así. Has avanzado mucho durante este año y todavía te queda los momentos más importantes. Deberías cerrar con broche de oro. Presta más atención y concéntrate en el logro y muévete adelante, como siempre derrumbando los obstáculos para lograr tus metas.

LIBRA: Hay que hacer un análisis completo de tus acciones y buscar donde está la falla para que puedas mejorar en los aspectos requeridos. Para esta labor, te está ayudando una oposición con Quirón que permite ver mejor los errores. Siempre, es bueno tener la posibilidad de verse a uno mismo y estar enfocado. Tienes que seguir superándote y pronto, veras los beneficios de lo que haces. Celebra en grande.

ESCORPIO: Lilith, está pasando por tu signo astrológico en este instante. Se te hace difícil verte a ti mismo internamente. Siempre, estas mirando y pendiente de los demás. Sería muy provechoso para ti, mirarte en un espejo y ver tus propias fallas. El único, fin de esta acción, es lograr identificar las situaciones que te hacen daño y poderlas modificar de manera positiva. Es un ejercicio psicológico que deberías hacer constantemente.

SAGITARIO: Sextil positivo con Mercurio. Excelente momento para agilizar lo que está pendiente en tu vida. Hay que seguir adelante y mejorar los aspectos. Sobre todo, la salud. Mucho cuidado con el cuerpo físico. Una vez más es importante resolver los temas relacionados con tu ser. Debes aguantar la presión con fuerza para que estés mejor y no se complique la situación. Ya estas por salir de este proceso negativo.

CAPRICORNIO: Se manifiesta en tu vida un trígono positivo con Venus. Esta energía planetaria te favorece mucho en las relaciones de pareja. Es el momento ideal para llegar a acuerdos y para poder solventar cualquier crisis que tenga en el ámbito del amor. Se puede crecer en pareja y buscar la manera de lograr la estabilidad. El amor verdadero, se manifiesta en tu vida y debes aprovechar este instante para definir tus emociones.

ACUARIO: Tienes una cuadratura negativa con Marte y estas en un instante muy peligroso. Debes cuidar mejor lo que haces. Es muy importante, chequear bien tus acciones. Es muy posible que estés cometiendo grandes errores y es mejor hacer un alto, para que evites males mayores en el futuro. Es mejor frenar ahora y rectificar. Debes ser honesto y verificar con equilibrio lo que está sucediendo. Si debes pedir perdón, hazlo.

PISCIS: Las dos luminarias más importantes del sistema planetario estén involucradas con tu signo. Por lo tanto, tienes a la Luna nivelando tus emociones y brindando energías positivas a tu vida, generando salud infinita en todas tus células. Es muy importante establecer una conexión consiente y adsorber estas energías positivas. sigue adelante con pasos firmes para mejorar significativamente.



Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

