Horóscopo del 6 octubre: tienes todo a favor, planifícate

ARIES: La maravillosa Luna, está transitando por tu signo y te está ayudando a nivelar todas tus energías. Una vez más, Dios te ayuda y te envía esta influencia planetaria excelente, justo en el momento indicado, donde en verdad lo necesitas. Debes calmarte, pensar bien y luego actuar. No es bueno reaccionar de manera agresiva ni mucho menos violenta, busca la manera de llegar a un buen acuerdo y salirte de los problemas.

TAURO: Tienes un sextil positivo con Júpiter. Esta energía, te ayuda mucho para superar tus últimos dos años, donde han pasado muchas experiencias negativas. Ahora, hay que perdonar y entrar en un proceso de liberación para vivir de manera más tranquila con más paz en tu interior. Eres un ser, lleno de fuerza y de liderazgo para seguir ayudando a otras personas a superar sus momentos sombríos.

GÉMINIS: Emocionalmente te encuentras muy bien. Estas pasando por un excelente momento, bajo las influencias positivas de un sextil con la Luna, que te ayuda a nivelar tus energías y a sobrellevar cualquier situación, sin importar el tamaño de la misma. Sin embargo, debes mantenerte alerta y comprender que esa sensación no es permanente y puede cambiar en cualquier momento y así volver a entrar en la realidad de tu vida.

CÁNCER: Se mantiene la energía y la vigilia, gracias a un trígono positivo con Lilith. Siempre te mantienes enfocado en alcanzar tus logros. No permitas que nadie ni nadie te desenfoque y te haga perder tiempo. Hay que avanzar de manera contundente y poder lograr la gloria del Señor en tu vida. Eres un ser especial que merece lo mejor de este Universo. Ahora, debes caminar por el sendero de la luz con seguridad y fé en Dios.

LEO: Será un día muy emotivo, la gran Luna, te estará haciendo un trígono positivo que te va a poner muy sensible en estas fechas. Te recomendamos que visites a tus familiares más cercanos y puedas compartir con ellos. Es un periodo de tiempo para darle las gracias a Dios, por todo lo que has recibido y así mantener la armonía con el Universo, que tanto te ama y te protege de todo mal visible como invisible.

VIRGO: Hoy tienes un sextil positivo con Lilith. Están aflorando todos los procesos negativos internos que puedas tener en tu vida. Todo está siendo eliminado y se están liberando los procesos negativos a través del perdón. Hay una autonomía profunda y te recomendamos activar cualquier cantidad de herramientas para perdonar y destrabar todo tu pasado para lograr un avance significativo.

LIBRA: Tienes un trígono con Plutón muy favorable que te permite avanzar en grandes transformaciones y esos cambios son para tu beneficio. Debes colaborar y ser más flexible para soportar el proceso de adaptación a tu nueva vida. Es mejor no hacer resistencia. Si frenas este proceso será nefasto para ti, porque de igual manera se hará, por las buenas o por las malas. Es una gran prueba y tendrás que tomar decisión.

ESCORPIO: Tienes que seguir avanzando con la ayuda del planeta Saturno, que te bendice con un trígono positivo. Esta energía te ayuda a dar pasos firmes y muy sólidos. El futuro se está haciendo hoy y tienes que estar consciente de eso para que estés alerta y evites los errores. Sabemos que estas activo y en movimiento, pero debes seguir aprovechando estas influencias positivas, Tienes que dar lo mejor de ti.

SAGITARIO: Cuadratura con Venus, las circunstancias están complicando, aún más este tu situación a nivel amoroso y de pareja está a punto de una ruptura definitiva. El amor, ya dejó de fluir entre ustedes y lo más sano, es separarse, para lograr entonces un poco más de equilibrio y evitar males mayores, que te puedan llevar a tener consecuencias más difíciles en el futuro.

CAPRICORNIO: Hoy es un día especial, bendecido por Dios a través de un sextil positivo con Marte. Todo está saliendo de manera excelente, hay muy buenas oportunidades para avanzar con fuerza y con excelentes energías. Se abren los caminos y hay que aprovecharlos para avanzar de manera acelerada. Es el momento del agradecimiento al Universo, por permitir la apertura mágica de los senderos.

ACUARIO: Un trígono luminoso con el Sol se manifiesta en tu cielo interior, irradiando una energía que favorece la mejora de tu calidad de vida y la creación de espacios positivos en tu hogar. En los planos mental, psicológico y emocional, esta vibración te brinda equilibrio, claridad y visión para contemplar tu futuro con mayor nitidez y reconocer lo que puede materializarse de forma inmediata.

PISCIS: La oposición con Venus, te lleva a tener circunstancias complicadas a nivel amoroso y de pareja. Todo está a punto de ser una ruptura definitiva el amor, que ya dejó de fluir entre ustedes y lo más sano es separarse, para lograr entonces, un poco más de equilibrio y evitar males mayores que te puedan llevar al tener consecuencias más difíciles en el futuro. Es mejor soltar y no confrontar porque tienes todas las de perder.



Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

