Horóscopo del 7 de marzo: En la vida se viene a evolucionar

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Después de tanto tiempo vuelves a tener una recaída emocional. Estas emociones alteradas son producto de una cuadratura negativa con la Luna. Tienes que volver a mantener la calma. No es posible que cualquier proceso del pasado te desestabilice. Eso no tiene sentido. Debes madurar y cerrar ciclos del pasado para que seas fuerte y estabilices tus sentimientos. Hay que trabajar también los desapegos.

TAURO: La Luna te sonríe y te brinda la oportunidad de establecerte a nivel emocional. Estás bajo las influencias positivas de un sextil. Tu estado anímico se eleva y te mantiene en excelente estado. Tampoco queremos que te quedes allí en una zona de confort, pero debes disfrutar y avanzar. No es bueno quedar mucho tiempo en la gloria. En la vida se viene a evolucionar y seguir caminando en el sendero de la luz.

GÉMINIS: Hoy existe una conjunción poderosa con Júpiter que también te está ayudando a nivel de la salud, regenerando todas tus células. Esta gran conjunción te ofrece gran paz interna y te obliga a mantener este momento para generar una continuidad que permita una excelente fluidez de energías positivas. Es importante avanzar en este sentido.

CÁNCER: Estás atravesando un excelente momento a nivel emocional y te sientes con mucha seguridad en tus procesos. La mágica Luna te está ayudando a establecer un equilibrio en la vida. Debes aprovechar y lograr mejorar tus vibraciones. Siempre es mejor afrontar y asegurar lo que sientes, para luego expresarlo y demostrarlo. Llegó el momento del desarrollo y madurez para que puedas ser verdaderamente feliz en la vida.

LEO: Dios toca tu corazón y te brinda la oportunidad de sentir la felicidad en tu gloriosa vida. Estás bajo las influencias positivas de Júpiter a través de un sextil excelente. Ahora te sientes muy satisfecho por vivir momentos tan especiales durante toda tu vida y estás reconociendo lo benevolente que ha sido Dios con tu alma. Es el momento de soltar y disfrutar con la familia. Buscar la manera de construir espacios inolvidables.

VIRGO: La Luna te está ayudando en todo lo que puede para restablecer una armonía en tus emociones a través de un sextil positivo. Sabemos que estás pasando por momentos muy difíciles, pero es una excelente oportunidad para volver a tener paz en tú corazón y así tener un respiro. Es muy importante desarrollar estos procesos de integración emocional para superar los viejos recuerdos y así cerrar ciclos más fácilmente.

LIBRA: Estos días serán un poco duros, pero eres un ser que ya lo aguanta todo y cada día eres más fuerte. Ahora te has convertido en un verdadero guerrero que quiere avanzar cuando quiera y que puede frenar cuando lo desee. Lo que no te mata, te hace más fuerte y estás con ganas de lograr grandes beneficios para tu vida evolutiva. Sin embargo, tienes a la Luna opuesta y todavía piensas o extrañas tu pasado.

ESCORPIO: Tienes activo un trígono positivo con Marte. Ahora tienes la energía necesaria para continuar adelante y seguir con enfoque para lograr las metas que te has propuesto alcanzar. Sabemos que puedes lograrlo de manera más rápida y positiva. Es importante que pongas de tu parte para evitar distraerte en el camino con algunas actividades diferentes a las que te competen para alcanzar tu meta. Presta atención y conquista la gloria.

SAGITARIO: Estás muy feliz gracias a Dios. Después de mucho tiempo, ahora es el momento de celebrar. Esta sensación de alegría es por un trígono positivo con la Luna. Debes hacer esfuerzos para mantener este estado emocional por más tiempo. En todo caso, esta energía es muy positiva para ti. Sigue adelante, celebrando que ya todo lo negativo terminó y ahora forma parte de tu pasado. Sigue enfocado en tu futuro.

CAPRICORNIO: No puedes decaer. La vida continúa y debes permanecer caminando con fuerza para terminar de llegar a la meta. No puedes ponerte triste. Sabemos que tienes una cuadratura negativa con la Luna. No es fácil, pero no puedes parar y ponerte a llorar por los errores cometidos en el pasado. Tienes que mirar adelante y visualizar tu futuro. Concéntrate en el porvenir y enfócate en lo más positivo de tu próximo nivel de vida.

ACUARIO: Venus te está haciendo un sextil positivo para que abras tu corazón y recibas al amor de diferentes corrientes. El amor familiar va más allá y es más poderos que el amor de la pareja y siempre debe prevalecer ante todas las cosas. Es muy hermoso ver el desarrollo del amor de tus padres a través de tu vida. Tener el apoyo emocional de ellos es una bendición muy grande que debes agradecer.



PISCIS: Debes limpiar tu alma. Conéctate mejor con las energías positivas del Universo. En estos momentos, el Sol te trae beneficios a nivel de salud. Pide la oportunidad de seguir adelante con fuerza para avanzar en la vida. Es el tiempo de vivir libre sin ataduras de ningún tipo, y solo debes cerrar ciclos. Ya está decidido, debes entrar en acción plena con la bendición de Dios.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin