Horóscopo del 9 de febrero: Momento de rectificar

ARIES: El amor te sonríe y te brinda grandes oportunidades para que puedas disfrutar de las mieles de la vida. Estás bajo las influencias positivas de Venus; así que todo fluye y se generan excelentes momentos especiales llenos de grandes pasiones. La vida es benevolente contigo y todo sale bien con la bendición de Dios todo poderoso. La vida es bella y este es el momento de disfrutar un poco de sus grandiosas manifestaciones.



TAURO: La Luna está en sextil positivo y te está ayudando infinitamente para que puedas avanzar a nivel emocional durante varios días. Tienes que avanzar lo más que puedas para que cuando Saturno llegue a tu signo, todo esté perfecto y no te encuentres en situaciones llenas de dificultades. Debes apurarte. Coloca todo al día lo antes posibles. No pierdas tiempo y prepárate para un análisis profundo en tu vida.

GÉMINIS: Tienes un trígono positivo con Mercurio. Se precipita una energía que tiene que ver con la comunicación y es muy importante ponerte de acuerdo contigo mismo, para diseñar un nuevo plan de vida. Debes hacer ajustes para mejorar y así también tener unos mejores resultados. Todavía estás a tiempo. No puedes parar, debes continuar para sacar mejor provecho a las energías cósmicas.

CÁNCER: Hoy estás bajo la influencia positiva de la Luna. Excelente momento para reflexionar a nivel de tus sentimientos y sería bueno verificar si en verdad quieres seguir dónde te encuentras en estos instantes. Posiblemente quieres cambiar tu vida desde otro punto de vista, más feliz, lleno de tranquilidad. Hay que definir lo qué quieres de manera concreta en la vida y enfocarte y alinear las energías para lograr esa meta.

LEO: Hay que tener mucho cuidado a nivel energético. Tienes activa una oposición con Plutón, estas energías te están haciendo mucho daño. El Universo te está pidiendo que hagas cambios y transformaciones en tu mente para que entonces puedas avanzar en lo físico. Hay que trabajar en la raíz de los problemas que son las emociones internas de tu ser. Es muy importante que se comprenda esta situación para que siga avanzando.

VIRGO: Es el momento propicio para impulsar los cambios en tu vida a través del tránsito de la Luna por tu signo junto a un trígono positivo de Urano. Estas energías se unen para darte la fortaleza necesaria a tu espíritu para seguir creciendo y avanzando. Tienes que aprovechar la fuerza de Urano que hacer todo rápido. Es importante que valores este momento y facilites las acciones que te llevarán al siguiente nivel.

LIBRA: Lilith hace una conjunción dentro de tu signo astrológico, brindándote la oportunidad de mirar tu sombra y ver tus emociones más negativas para que así puedas mejorar tu vida. Modificando esos procesos oscuros de tu alma. Debes mejorar tu estilo de vida, más sano para que puedas avanzar en la vida de manera más positiva. Es importante dar gracias a Dios por la oportunidad que te brinda de ver tus lados sombríos.

ESCORPIO: Te encuentras con buen ánimo. La Luna te bendice con un trígono positivo. Esta energía te ayuda a tener un espíritu más positivo y más optimista frente a cualquier adversidad. Entrar en contacto con tu divinidad y volver a realizar una conexión directa con el Universo para que te abra los caminos de la prosperidad y la abundancia. Eleva tu espíritu y así lograr activar tus nuevas creaciones, más efectivas.

SAGITARIO: Te sientes muy contrariado y desorientado por todo lo que estás viviendo. No hay una meta fija más allá de avanzar un día a la vez. Estás en una constante presión por sobrevivir. Está muy bien mantener el enfoque para que puedas salir adelante a pesar de tener todo complicado a tu alrededor. Tienes una cuadratura con el Nodo Norte y esa energía no te deja ver con nitidez tus metas. Debes hacer un esfuerzo para salir adelante.

CAPRICORNIO: Mucho cuidado con problemas en el amor. La situación se puede complicar con efectos negativos adversos. Todo esto es así, gracias a una cuadratura negativa con Venus. Debes hacer un esfuerzo grande para ver cómo evitas un conflicto que te lleve a una ruptura definitiva. Busca la manera de estar tranquilo y no dejarte arrastras en discusiones que no te llevan a nada y que no tienen sentido. Mantente alerta y despierto.

ACUARIO: Un grandioso sextil positivo con Quirón se hace presente en tu vida, para que reflexiones sobre tus procesos emocionales y puedas rectificar algunos elementos para mejorar tu vida. Es el momento ideal para seguir adelante y continuar avanzando con fuerza. Rectifica tus errores para cada día ser una mejor persona. Quirón siempre ayuda a superar los procesos del pasado e identificar las enseñanzas superiores.



PISCIS: Hay que cuidar la salud en estos días. Recuerda que tienes activo a Saturno pasando por tu signo astrológico. Te sientes obligado a tener mejores condiciones a nivel de bienestar integral. Es el momento de demostrarle al Universo que ya aprendiste la lección y no deseas volver a generar una nueva crisis. Todo lo contrario, ahora estás dispuesto a generar felicidad en tu vida.



Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin