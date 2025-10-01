Compras de súper bajas en azúcar: cómo detectar los nombres ocultos de los endulzantes

Suscríbete a nuestros canales

Como ama de casa o persona encargada del mercado, tu objetivo es la salud familiar. Sin embargo, la industria alimentaria es experta en esconder el azúcar añadido usando decenas de nombres diferentes en las etiquetas.

Hoy te damos una guía práctica para detectar y evitar el azúcar oculto en cualquier producto envasado.

Olvida la tabla nutricional, lee los Ingredientes

El primer paso es ignorar el frente del paquete que promete ser "ligero" o "natural". Ve directamente al reverso y concéntrate en la lista de ingredientes.

Recuerda: los ingredientes se listan por cantidad, del mayor al menor. Si el azúcar (o sus disfraces) aparecen entre los tres primeros ingredientes, es un producto con alto contenido de azúcar.

El método de la triple detección

No necesitas memorizar la larga lista de nombres “disfraz” del azúcar. Solo entrena tu ojo para buscar tres categorías clave en la lista de ingredientes. Si detectas cualquiera de estas palabras o terminaciones, estás ante una forma de azúcar añadido.

Terminaciones en OSA, ejemplo: glucosa, fructosa, dextrosa, maltosa, sacarosa. Jarabes y siropes, ejemplo: jarabe de maíz de alta fructosa (JMAF), sirope de arroz, jarabe de malta, néctar de agave, miel. Concentrados y sólidos, ejemplo: jugo de fruta concentrado, sólidos de jarabe de maíz, cristales de jugo de caña.

Alerta: Cuidado también con alternativas que suenan saludables, como azúcar de caña, melaza o azúcar de coco. Para el cuerpo, funcionan igual que el azúcar blanco.

Ataja la trampa rápido

Utiliza estas dos reglas simples para tomar decisiones rápidas en el pasillo:

1. La regla de la cantidad: ¡Si hay tres, no lo es!

Si la lista de ingredientes muestra tres o más nombres de azúcar (de la lista de la Triple C), incluso si están al final, es una señal clara de que el producto ha sido manipulado para ser adictivo y evitar que el azúcar aparezca de primero. Déjalo en el estante.

2. La conversión mental: cucharas reales

Para dimensionar el impacto, toma los gramos de "azúcares añadidos" que aparecen en la tabla nutricional y divídelos entre cuatro. 4 gramos = 1 cucharadita de azúcar pura

Si un cereal tiene 20 gramos de azúcar añadido, eso son 5 cucharaditas por porción. ¿Le pondrías 5 cucharaditas de azúcar a tu tazón de cereal?

Con el método de la triple detección y la regla de las 5 cucharaditas, tienes lo necesario para descartar los productos con exceso de azúcar y así proteger la salud de tu hogar en cada visita al supermercado.

