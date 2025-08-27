El ingrediente de cocina que protege tu salud: ayuda a quitar la diarrea

Suscríbete a nuestros canales

La diarrea es una enfermedad que tiende a desaparecer por sí sola, así como se presentó.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la diarrea como la eliminación de tres o más evacuaciones líquidas o semilíquidas en 24 horas, o con una frecuencia mayor a lo normal para la persona, refiere la Inteligencia Artificial.

Estas heces acuosas y blandas generalmente se presentan a causa de contaminación por bacterias en alimentos o agua, virus, parásitos, medicamentos, intolerancia a algunos alimentos, enfermedades o problemas de colon o el intestino.

¿Quiénes corren riesgo de tener diarrea?

Los expertos de Medline Plus señalan que, las personas de todas las edades pueden presentar un cuadro diarreico.

“En promedio, los adultos en los Estados Unidos tienen diarrea aguda una vez al año. Los niños pequeños la tienen unas dos veces al año. Las personas que visitan países en vías de desarrollo están en riesgo de presentar diarrea del viajero. Esta es causada por el consumo de alimentos o agua contaminados”.

Independientemente de cuál sea la causa, la recomendación es cuidar la alimentación y beber abundantes líquidos para evitar la deshidratación.

La clave

Muchos son los remedios caseros a los que se recurre para controlar la diarrea, sin embargo, la clave no está en quitarla, sino en evitar que la persona se descomponga y deshidrate.

Para ello es fundamental rehidratarse bebiendo abundante agua, caldos y soluciones de rehidratación oral.

Una preparación fácil de elaborar y muy útil para combatir esta enfermedad, consiste en mezclar agua con sal y azúcar.

Según refiere Infobae este es un remedio casero que se ha consolidado como una de las estrategias más útiles para proteger la salud durante estos eventos.

“Para su correcta elaboración, basta con mezclar un litro de agua con media cucharadita de sal y seis cucharaditas de azúcar. De esa manera se obtiene una solución de rehidratación oral”.

Esta solución mejora la absorción de líquidos en el intestino y permite que la persona que la ingiere recupere el agua y los minerales que ha perdido con las evacuaciones.

