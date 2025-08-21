Estas son las graves enfermedades que puedes evitar en la vejez con una buena alimentación desde tu juventud: el cerebro es una de las claves

Suscríbete a nuestros canales

La alimentación es clave en la niñez, la juventud y en la vejez, pues proporciona energía y nutrientes esenciales para el funcionamiento del cuerpo y la prevención de enfermedades.

Es decir, mantener una dieta saludable ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, mantener un peso adecuado, mejorar la concentración y reducir el riesgo de enfermedades crónicas como diabetes y enfermedades cardiacas, refiere la Inteligencia Artificial.

¿Cuál es la importancia de la alimentación?

Expertos indican que una alimentación saludable ayuda a mantener una buena salud y a prevenir enfermedades no transmisibles como la diabetes, las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer, comparte el Centro Médico ABC.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) “los hábitos alimentarios sanos comienzan en los primeros años de vida; la lactancia materna favorece el crecimiento sano y mejora el desarrollo cognitivo; además, puede proporcionar beneficios a largo plazo, entre ellos la reducción del riesgo de sobrepeso y obesidad y de enfermedades no transmisibles en etapas posteriores de la vida”.

Es decir, mantener una dieta sana a lo largo de la vida ayuda a prevenir no solo la malnutrición en todas sus formas, sino también diferentes enfermedades.

Aval científico

Un estudio del Hospital del Mar (Barcelona), en colaboración con el Instituto Karolinska de Suecia, publicado recientemente en Nature Aging demuestras que cuidar la alimentación durante al menos quince años evita entre dos y tres enfermedades crónicas en la vejez, comparte El Periódico.

De hecho, el médico e investigador del Grupo de Epidemiología y Evaluación del Hospital del Mar explicó que la investigación demostró que las personas que siguen una alimentación equilibrada tienen entre un 9% y un 19% menos de enfermedades crónicas.

El estudio basado en el seguimiento de unas 2.400 personas de más de 66 años durante 15, y donde se analizó el impacto de cuatro dietas diferentes llegó a la conclusión de que “las basadas en un consumo elevado de verduras, fruta, cereales integrales, frutos secos, legumbres, grasas insaturadas y una ingesta reducida de dulces, carne roja y procesada y mantequilla o margarina, tenían entre el 9 y el 19% menos de enfermedades crónicas, como las cardiovasculares, neurodegenerativas, la hipercolesterolemia, el alzhéimer, la demencia o las patologías psiquiátricas”.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube