Esta es la mejor pieza musical para combatir las convulsiones de la epilepsia: la recomienda la Universidad de Harvard

Suscríbete a nuestros canales

La música tiene la capacidad de influir en nuestro estado de ánimo, ayudándonos a relajarnos, reducir el estrés y mejorar la concentración. Al escuchar melodías agradables, el cerebro libera dopamina, una sustancia relacionada con el placer y la motivación. Esto explica por qué muchas personas utilizan la música como una herramienta para sentirse más felices o motivadas en su vida diaria.

Además, escuchar música puede mejorar la memoria y estimular la creatividad, siendo un recurso útil para estudiar o trabajar. También fortalece la conexión social, ya que compartir canciones o asistir a conciertos crea vínculos entre las personas.

En el aspecto físico, ciertos ritmos ayudan a regular la respiración, el pulso y hasta favorecen el ejercicio, y recientes estudios indican que algunos tipos de música podría ayudarnos a combatir convulsiones epilépticas.

Foto: Freepik

Música y el cerebro

La música tiene un impacto profundo en el cerebro humano, activando diversas áreas responsables de las emociones, la memoria y la atención. Según el artículo "How Music Resonates in the Brain" de Harvard Medicine Magazine, la música puede influir en el sistema nervioso autónomo, que regula funciones involuntarias como la respiración y el ritmo cardíaco. Esto sugiere que la música puede tener efectos terapéuticos en diversas condiciones neurológicas.

Se ha observado que ciertos tipos de música pueden reducir la frecuencia de las convulsiones. Por ejemplo, escuchar la "Sonata para dos pianos en re mayor" de Mozart ha mostrado efectos positivos en algunos pacientes epilépticos. Aunque la investigación está en etapas iniciales, estos hallazgos abren la puerta a la música como una herramienta complementaria en el tratamiento de la epilepsia.

Para quienes buscan utilizar la música como apoyo en el manejo de la epilepsia, se recomienda escuchar piezas de música clásica con tempos lentos y estructuras armónicas estables, en particular la música tonal occidental. Compositores como Mozart, Bach y Beethoven han sido asociados con efectos calmantes y estabilizadores en la actividad cerebral.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube