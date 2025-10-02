Extracto de cannabis alivia dolor lumbar crónico: Ensayo clínico muestra que sus efectos no crean adicción 

Suscríbete a nuestros canales

Un prometedor ensayo clínico de fase 3, cuyos resultados se publicaron recientemente en la revista Nature Medicine, sugiere que un extracto de cannabis, denominado VER-01, es una alternativa segura y eficaz para el tratamiento del dolor lumbar crónico (DLC).

Esta afección, que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) afecta a más de 500 millones de personas en el mundo, es una de las principales causas de invalidez global.

Una alternativa libre de adicción a opioides

Actualmente, el DLC se trata a menudo con analgésicos convencionales como el ibuprofeno, que presenta riesgos en usos prolongados, o con opioides, cuyo consumo conlleva graves peligros de adicción y efectos secundarios.

Sin embargo, el nuevo estudio con VER-01, que contiene una baja dosis de 2,5 miligramos de THC, aborda la necesidad de tratamientos con mejor perfil de seguridad.

El ensayo incluyó a más de 800 pacientes cuyo dolor no había respondido a terapias tradicionales. A lo largo de un periodo de hasta un año, se administró el extracto o un placebo. Los resultados demostraron una reducción significativa del dolor en el grupo tratado con VER-01.

Tras 12 semanas, los pacientes reportaron una disminución promedio de 1,9 puntos en la escala del dolor, en contraste con solo 0,6 puntos en el grupo placebo. El beneficio se mantuvo e incluso se amplificó a los seis meses, con una reducción de 2,9 puntos adicionales.

Más allá de la disminución del dolor, los pacientes que recibieron el extracto de cannabis experimentaron mejoras notables en el sueño, la movilidad y el bienestar general.

Un hallazgo crucial del estudio es que no se registraron efectos secundarios graves ni dependencia, según declaró Matthias Karst, autor principal del estudio y profesor de medicina del dolor en la Universidad de Medicina de Hanóver (Alemania). Este dato posiciona a VER-01 como una opción terapéutica de bajo riesgo y sin potencial adictivo para millones de personas que sufren esta dolorosa y debilitante condición.

