Influencer comparte cómo logró perder 20 kilos: el secreto no está en las dietas

Suscríbete a nuestros canales

No existen dietas milagrosos ni secretos que ayuden a perder kilos, expertos comparten que el estilo de vida y los hábitos que se adoptan son cruciales en el proceso.

Es decir, por más opciones de dietas que tengas a disposición en la actualidad, si no existe un cambio en los hábitos alimenticios, no se realiza alguna actividad física de manera regular y no existe constancia y disciplina, los objetivos de bajar de peso pueden no concretarse o no mantenerse en el tiempo.

¿Cómo decidirnos entre las dietas disponibles?

Desde la web de Nestlé especifican que una dieta debe ser completa, equilibrada, suficiente y adecuada, además de inocua.

“También debe ser parte de la cultura alimentaria. De fácil acceso, disponibilidad y que cumpla con la regla de que debe ser placentera y variada”.

Partiendo de ello, es fundamental buscar asesoría de un nutricionista, por ejemplo, que te pueda orientar de acuerdo a tus necesidades, estado nutricional y salud.

Habla la voz de la experiencia

La Web Women’s Health comparte la experiencia de Brittany McCrystal, una agente de viajes de Sidney, que prefería la comida rápida, pasaba horas sentada frente a la computadora y se iba de fiestas los fines de semana, hasta que con el tiempo llegó a pesar 82 kilos.

La mujer confesó que se sentía agotada, sin rumbo y cada intento de rebajar terminaba en efecto rebote.

No obstante, todo cambió cuando decidió abandonar su enfoque de “todo o nada” y buscar algo más sostenible. La mujer confesó que perdió 20 kilos en nueve meses sin pastillas mágicas ni dietas restrictivas.

¿Cómo lo logró? Según comparte Brittany, que en la actualidad es entrenadora física y ayuda a otras personas a lograr sus metas, su pérdida de peso se lo debe a cambio de hábitos.

Ella explicó que ahora come alimentos que la llenan sin aportar muchas calorías, como la rúcula, el pepino, el apio y los carbohidratos de liberación lenta como la batata. Opta por frutas cuando aparecen los antojos, prepara sus comidas con antelación para evitar los impulsos de ingerir productos poco saludables, y realiza ejercicios entre 3 a 4 veces por semana. Además, come saludable el 80% del tiempo y deja un 20% para disfrutar sin culpa.

En conclusión, esta influencer que antes creía que para bajar de peso había que eliminar los carbohidratos, hacer solo cardio y comer 1200 calorías, ahora sabe que no es así y lo dice en sus vídeos.

“Entender que los carbohidratos no son enemigos fue un punto de inflexión. Ahora los incluye en sus comidas sin miedo, sabiendo que son clave para la energía y el rendimiento físico”.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube