La afamada nutricionista Virginia Busnelli sorprende con su advertencia: esta es la verdadera prioridad de los adultos mayores

En una sociedad donde el peso corporal suele ocupar el centro de las preocupaciones sobre salud, la médica nutricionista Virginia Busnelli propone un cambio de mirada, especialmente en el caso de los adultos mayores.

La especialista explica que en la tercera edad los objetivos nutricionales deben modificarse profundamente. La búsqueda de un cuerpo más liviano no siempre se traduce en bienestar ni en longevidad; al contrario, perseguir la pérdida de kilos puede implicar riesgos si no se contemplan las necesidades específicas de esta etapa de la vida.

Busnelli señala que la clave está en priorizar el mantenimiento de la masa muscular, la movilidad y la salud metabólica antes que el número que marca la balanza. Su enfoque invita a reflexionar sobre qué significa realmente “estar saludable” y cómo acompañar el envejecimiento con estrategias que promuevan vitalidad y funcionalidad.

Foto: Freepik

¿Por qué el peso en los mayores no es prioridad?

Según Busnelli, en los adultos mayores la prioridad no debe ser bajar de peso, sino preservar la salud integral. Explica que con el paso del tiempo el cuerpo cambia su composición: se pierde masa muscular y se gana grasa corporal, especialmente visceral.

En ese contexto, hacer dietas restrictivas para adelgazar puede agravar la pérdida de músculo y comprometer la autonomía y la calidad de vida.

Además, reducir los kilos sin supervisión médica puede afectar las reservas de nutrientes esenciales y debilitar el sistema inmune. Por eso, la especialista advierte que el foco no debe estar en el número de la balanza, sino en parámetros de salud más amplios: presión arterial, glucemia, perfil lipídico y fuerza muscular. En sus palabras, “el objetivo no es bajar kilos, sino mejorar la salud”.

¿Cuál es la prioridad?

La especialista sostiene que es mantener la funcionalidad y el bienestar general. Eso implica conservar la fuerza y la masa muscular mediante una alimentación adecuada y actividad física regular, controlar los factores de riesgo cardiovascular y fomentar hábitos que aseguren energía y vitalidad.

Busnelli destaca que cada plan nutricional debe ser personalizado, flexible y orientado a mejorar la calidad de vida, no a alcanzar un “peso ideal”. Lo importante no es cuánto pesa una persona mayor, sino qué tan bien puede moverse, cuidarse y disfrutar de su día a día.

