Logra un equilibrio hormonal en la menopausia: incluye estos alimentos a tu dieta cotidiana para mejor calidad de vida

Suscríbete a nuestros canales

La menopausia es un proceso fisiológico que atraviesa la mujer entre los 40 y 50 años y consiste en la interrupción definitiva de la menstruación.

En otras palabras, es el cese permanente de la menstruación, el cual marca el final de la vida reproductiva y conlleva cambios hormonales, como la disminución de estrógenos, que pueden afectar la salud ósea, cardiovascular y el estado de ánimo, refiere la Inteligencia Artificial.

¿Cuáles son los síntomas de la menopausia?

Cada mujer vive este proceso natural de diferentes maneras, sin embargo, según los expertos de la Clínica Mayo los síntomas más comunes son: periodos menstruales irregulares, sequedad vaginal, sofocos, sudoraciones nocturnas, problemas de sueño, cambios del estado de ánimo, problemas para encontrar las palabras o para recordar, que se suelen como confusión mental.

Una manera de contrarrestarlo y lograr un equilibrio hormonal es a través de un estilo de vida saludable con ejercicio regular, manejo del estrés y una dieta balanceada.

Freepik

Incluye en el menú

Durante la perimenopausia y la menopausia, las hormonas fluctúan, suben y bajan de manera impredecible, y este desequilibrio es el responsable de muchos de los síntomas que se atraviesan.

Afortunadamente, una dieta rica en calcio y vitamina D, proteína de calidad, ácidos grasos omega 3, fibra y antioxidantes ayuda no solo a aliviar los síntomas, sino que, además, mantiene la salud ósea y muscular, y regula el peso.

¿Qué comer? La dieta debe centrarse en el consumo de frutas, vegetales, pescados, granos integrales, aceite de oliva, leche, yogur, quesos, sardinas en lata y carnes rojas.

También es esencial ingerir agua para mantenerse hidratada, y con ello combatir la resequedad vaginal.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube