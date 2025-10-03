Se acabó la tristeza: experto en felicidad de Harvard da las cuatro claves para estar alegres

Suscríbete a nuestros canales

El ser humano siempre ha buscado la felicidad porque está en nuestra naturaleza aspirar al bienestar y evitar el sufrimiento. Desde tiempos antiguos, filósofos y científicos han estudiado esta inclinación, y todos coinciden en que la felicidad no es solo un deseo superficial, sino una necesidad vital.

La mente humana está programada para buscar experiencias que generen placer, satisfacción y seguridad, mientras evita las que causan dolor o miedo. Además, la felicidad nos motiva a aprender, crear y relacionarnos con los demás; es un motor de crecimiento personal y social. Sin ella, la vida se sentiría vacía y sin propósito.

Por eso, cada persona persigue, de distintas formas, momentos de alegría, realización y conexión. Esta búsqueda constante refleja nuestra esencia: somos seres que anhelan equilibrio, bienestar y significado, y la felicidad es, para todos, un objetivo fundamental e ineludible.

Foto: Freepik

Claves para la felicidad de Arthur Brooks

Arthur C. Brooks, profesor de Harvard y autor de libros como Build the Life You Want y The Happiness Files, identifica cuatro hábitos esenciales para cultivar la felicidad duradera.

Estos hábitos no dependen de factores externos como el dinero o el éxito profesional, sino de prácticas cotidianas que fortalecen nuestro bienestar emocional y social.

Se basan en la idea de que la felicidad no es un estado pasivo, sino una práctica activa que requiere esfuerzo y compromiso diario. Al integrar estos hábitos en nuestra vida cotidiana, podemos construir una felicidad más profunda y duradera.

1. Fe

Brooks destaca la importancia de tener una "filosofía de vida más grande que tú". Esto implica conectar con algo que nos trascienda, como la naturaleza, la meditación o una causa significativa. Esta práctica nos ayuda a salir del egocentrismo y a encontrar paz al reconocer que formamos parte de un todo mayor.

2. Familia

Las relaciones familiares sólidas proporcionan apoyo emocional, seguridad y sentido de pertenencia. Brooks enfatiza que invertir en estas relaciones, aprender a manejar las diferencias y construir vínculos saludables es fundamental para la felicidad.

3. Amistades

Según Brooks, las amistades auténticas y en persona son esenciales para el bienestar. Destaca que las interacciones sociales genuinas, como las que se dan con amigos "inútiles" (aquellos con quienes compartimos tiempo sin expectativas de beneficio), activan la oxitocina, la "molécula del amor", y nos protegen del aislamiento emocional.

4. Trabajo significativo

Brooks subraya que el trabajo debe ser una fuente de satisfacción y propósito. Esto implica sentir que ganamos nuestro éxito y que nuestro trabajo tiene un impacto positivo en los demás. El trabajo que aporta valor a nuestra vida y a la de los demás contribuye significativamente a la felicidad.

