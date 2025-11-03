Sobrepeso en niños y adolescentes: nutricionista explica cómo combatirlo

Suscríbete a nuestros canales

¿Qué es tener un peso saludable? El 90% de los casos de obesidad se deben a dos factores; mala alimentación y falta de actividad física. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, en 2016 se contabilizaban más de 340 millones de niños y adolescentes, entre 5 a 19 años, con sobrepeso u obesidad.

“La obesidad es un trastorno que básicamente se observa por niveles excesivos de grasa corporal. La causa principal es porque se produce un desequilibrio entre el aporte energético que consume la persona al día y las calorías que gasta. Bien porque comen muy mal (exceso de calorías) y porque además no hacen actividad física”, asegura la asesora nutricional Amelia de la Peña.

Peña asegura que entre los factores de riesgo para la obesidad están la alimentación poco saludable, no hacer ejercicios físicos o genética. También, trastornos metabólicos, resistencia a la insulina, consumo de alcohol y tabaco e incluso patologías como la diabetes.

“Antes de la obesidad, la persona pasa a un sobrepeso de índice de masa corporal marcado entre 25 y menos de 30 kilos por metro cuadrado de la persona. A partir de un índice mayor a 30 es donde ya hablamos de obesidad grado 1. Tipo 2 (+34 a 40), tipo 3 (superior a 40) y tipo 4 pacientes con más de 50 como índice de grasa corporal”, asevera la especialista.

Buena alimentación

Aprender a utilizar todos los grupos de alimentos, sin eliminar proteínas, carbohidratos y grasas saludables es parte de la tarea. Eliminar el azúcar, utilizar sustitutos, consumir frutas, vegetales, frutos secos sin mucha sal y yogurt descremado, ayudarán a una alimentación saludable.

“La alimentación debe ser adecuada desde que nacemos. Estoy de acuerdo que de vez en cuando te comas un dulce o una comida altamente procesada y no pasa nada. El problema de las personas con sobrepeso u obesidad es que esos son sus hábitos normales, no son de vez en cuando. Ocasionalmente se comen una ensalada, pero comen muchas chucherías, refresco, alcohol, esos son los hábitos que debemos cambiar”, advierte.

Vida activa

La entrenadora personal Cemir Palacios, recomienda realizar actividad física periódica de 60 a 150 minutos semanales. Pero antes se debe hacer una evaluación médica para que un especialista realice el plan de entrenamiento.

“Yo recomiendo para empezar la primera semana que es el período de adaptación, ejercicios anaeróbicos por unos 20 minutos y progresivamente 30 minutos hasta 60 minutos. Estos con períodos de descanso para que se vaya adaptando a la actividad física. No recomiendo actividades de mucho impacto como correr, ya que las articulaciones recibirían un exceso de carga y eso puede ser perjudicial”, afirma Palacios.

