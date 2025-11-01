¿Te tiembla el párpado?: Muchos creen que es solo un tic nervioso, pero puede ocultar algo mucho más grave

Suscríbete a nuestros canales

Cuando tiembla el párpado es posible que el ojo se cierre, pues esos movimientos involuntarios están totalmente fuera de control.

Según la American Academy of Ophthalmology “los tipos más frecuentes de espasmos del párpado son: el temblor del párpado (o tic), el blefaroespasmo esencial y el espasmo hemifacial.

¿Por qué tiembla el párpado?

Este temblor también conocido como blefaroespasmo o tic nervioso es causado principalmente por la fatiga, el estrés, la deshidratación, la sequedad ocular, o el consumo excesivo de cafeína o alcohol.

Además, la Inteligencia Artificial refiere que también puede estar relacionado con la falta de sueño, alergias, reacción a algunos medicamentos o mala alimentación y déficit nutricional (falta de magnesio o vitamina B12).

¿Cómo tratarlo?

Si te tiembla el párpado se recomienda dormir más, reducir la ingesta de café y bebidas alcohólicas, mantenerse hidratado, además de hidratar los ojos con colirios o gotas oftálmicas.

Con ello puedes mejorar las molestias y evitar complicaciones, “como lesiones en el ojo provocadas por alguna contusión en la córnea no diagnosticada, pero no es algo común”.

Cabe acotar que, aunque este temblor suele aparecer en episodios periódicos y suele desaparecer en una semana sin ningún tratamiento, puede que no desaparezca y sea necesaria una evaluación oftalmológica para determinar la causa y descartar enfermedades crónicas o neurológicas.

Una vez evaluado, el profesional de la salud puede decidir tratar el temblor del párpado con inyecciones de toxina botulínica o con una cirugía orbicular.

En conclusión, “El temblor en el ojo debe ser evaluado y valorado por un especialista, sobre todo si manifiesta: hinchazón, párpados caídos, visión doble o la contracción que afecta a otras áreas de la cara”.

