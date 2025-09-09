¿Tu móvil es cómplice de tus hemorroides?: experta gastroenteróloga explica si el uso de celulares desarrolla la enfermedad

Suscríbete a nuestros canales

Las hemorroides son venas inflamadas o dilatadas en la parte inferior del recto o del ano, similares a las varices que aparecen en otras zonas del cuerpo. Pueden encontrarse en el interior del recto (hemorroides internas) o debajo de la piel que rodea el ano (hemorroides externas). Generalmente no representan un problema grave de salud, pero sí pueden causar molestias, dolor, picazón, sangrado o dificultad al evacuar.

Se producen principalmente por un aumento de la presión en las venas de la zona anal. Entre las causas más comunes están el estreñimiento crónico, los esfuerzos excesivos al defecar, permanecer mucho tiempo sentado, la obesidad, el embarazo y una dieta baja en fibra.

Factores hereditarios y el envejecimiento también influyen en su aparición, ya que con el tiempo los tejidos de sostén se debilitan. Prevenirlas implica hábitos saludables como buena hidratación, alimentación rica en fibra y ejercicio regular.

Pero, ¿qué pensarías si te decimos que el uso del teléfono celular aumenta el riesgo de padecer hemorroides? The Harvard Gazette explica este descubrimiento.

Foto: Freepik

¿El uso de celulares aumenta el riesgo de hemorroides?

En un estudio reciente realizado en el Beth Israel Deaconess Medical Center, la gastroenteróloga Trisha Pasricha y su equipo analizaron a 125 personas que se estaban realizando colonoscopias.

Los participantes completaron encuestas sobre sus costumbres en el baño, uso de smartphone, alimentación y estilo de vida. También se verificó si tenían hemorroides mediante la colonoscopia. Dos tercios admitieron usar el celular mientras estaban en el inodoro.

El hallazgo más importante fue que quienes llevaban el celular al baño tenían un 46 % más de probabilidad de tener hemorroides, incluso después de ajustar la edad, el índice de masa corporal, la dieta, el ejercicio y la necesidad de pujar.

Además, estos usuarios pasaban mucho más tiempo sentados en el inodoro: el 37 % pasaba más de cinco minutos por visita, frente al apenas 7 % de quienes no usaban el celular.

Según Pasricha, esto sucede porque el celular nos distrae y hace que nos quedemos sentados más tiempo del necesario. En ese tiempo extendido, la presión aumenta en las venas del ano, lo que puede llevar a que estas se hinchen y se desarrollen las hemorroides.

Por eso ella recomienda no llevar el teléfono al baño o, al menos, limitar el tiempo a solo unos minutos. En palabras de Pasricha, “es posible que, sin querer, al quedarnos más tiempo sentados porque estamos distraídos con el celular, aumentemos el riesgo de hemorroides”.

