Adiós a los duques de Sussex: Netflix corta lazos con el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle

La decisión de Netflix de no renovar el contrato de $100 millones firmado en 2020 por el príncipe Harry y Meghan Markle marca un giro crítico en su independencia financiera tras alejarse de la familia real británica. El gigante del streaming, según confirman fuentes cercanas citadas por The Sun, optó por no extender la alianza pese a mantener "buenos términos" con la pareja.

Esta Ruptura Real llega cuando el acuerdo expira en septiembre, tras proyectos como Harry & Meghan (2022), Polo y With Love, Meghan, cuyos resultados desiguales aceleraron el desenlace. La plataforma prioriza ahora acuerdos puntuales, alejándose de megacontratos multiproyecto como el de los Obama.

La docuserie Harry & Meghan se mantiene como "el debut documental más visto en la historia de Netflix" con cifras récord, pero otros contenidos no replicaron el éxito. With Love, Meghan, estrenada en marzo de 2025, solo alcanzó 5.3 millones de visualizaciones, ubicándose en el puesto 383 global según el informe semestral de la plataforma. Polo, producido por Harry, fue visto por apenas 500 mil personas, ocupando el puesto 3.436. Una fuente anónima explica el pragmatismo de Netflix: “Obtuvieron esos éxitos iniciales y produjeron uno de los programas más comentados de todos los tiempos”, pero admitió que el primer documental fue el "culmen" creativo de la pareja.

¿Fin de la era Hollywoodense de los duques?

Aunque la relación productiva termina, Netflix mantiene lazos comerciales con As Ever, la marca de estilo de vida de Meghan lanzada en abril de 2025, donde actúa como "socio pasivo". Ted Sarandos, CEO de la plataforma, justificó esta alianza en marzo: “Es un gran modelo de descubrimiento para nosotros en este momento”. Además, la segunda temporada de With Love, Meghan —grabada previamente con invitadas como Chrissy Teigen— se estrenará este otoño como último vestigio del acuerdo. La pareja, según Page Six, ahora enfrenta el desafío de buscar nuevas alianzas mientras gestiona su elevado costo de vida en Montecito.

La interrogante flota entre seguidores y críticos: ¿podrán los Sussex recuperarse económicamente tras esta Ruptura Real? Su docuserie emblemática demostró el poder de su narrativa personal, pero proyectos posteriores no capitalizaron el interés inicial. Con ingresos mermados —y reportes de despidos en su equipo y una hipoteca de $9.5 millones sobre su mansión—, la pareja debe reinventar su estrategia mediática. Como reflexiona una fuente cercana: “Netflix fue inteligente al conseguir una gran cantidad de espectadores para su primera serie documental [...] no están disgustados”, dejando claro que, en Hollywood, incluso la realeza debe demostrar rentabilidad.

