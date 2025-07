¡Momento de tensión! El incómodo reencuentro de Aleska Génesis y Clovis Nienow

Suscríbete a nuestros canales

A casi un años de haber anunciado el fin de su relación, la venezolana Aleska Génesis y el mexicano Clovis Nienow se reencontraron en el programa Hoy Día de Telemundo.

A través de las redes sociales se viralizó el video del incómodo momento, debido a que la criolla fue al show como copresentadora invitada, por lo que le tocó compartir durante varias horas pantalla con su expareja.

¿Cómo estuvo el encuentro entre Aleska Génesis y Clovis Nienow?

Aunque ambos se mostraron con un trato muy cordial, desde el programa En casa con Telemundo, se dio a conocer que “el contacto entre ellos fue bastante complicado”.

“Esta mañana fue de mucha tensión. Aleska y Clovis vivieron momentos de tensión porque se encontraron por primera vez en el programa Hoy Día y fuentes muy cercanas nos revelaron que el contacto entre ellos fue bastante complicado”, compartió Carlos Adyan.

“Yo respeto muchísimo a Clovis por lo que hizo porque supo llevar las cosas como son. Al final aquí viene gente con los que no nos llevamos o con los que hemos tenido altercado… Nuestro trabajo trata de opinar, no a todo el mundo le gustan las opiniones que uno da, así como hay gente que quiere a Chiky, hay gente que me odia a mí, lo mismo con Gabriel, lo mismo con Aleyda, es parte del trabajo, y enhorabuena a Clovis por portarse como un profesional”, expresó Adyan.

En el audiovisual compartido en redes, tanto Aleska Génesis como Clovis Nienow se mostraron muy profesionales, que incluso compartieron un pequeño y rápido saludo de beso en el cachete.

