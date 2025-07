"Uno elige a la persona con la que va a tener hijos": esposa de Jonathan Moly le lanza indirecta a Patricia Schwarzgruber

Suscríbete a nuestros canales

Andrea Villarroel, esposa del cantante venezolano Jonathan Moly, decidió opinar de nuevo en el conflicto parental entre los conocidos actores venezolanos, Jonathan Montenegro y Patricia Schwarzgruber.

A través de sus historias de Instagram, le lanzó una clara indirecta a la madre de la hija de Montenegro, debido a que esta no deja que la pequeña Sophia tenga contacto con su padre.

Esposa de Jonathan Moly es criticada por meterse en problemas ajenos

En el video, la esposa del cantante fue cuestionada sobre si ella tomaría las mismas medidas que Patricia Schwarzgruber si llegase a separarse de Jonathan Moly.

Ante esta pregunta, Andrea Villarroel, confesó que lo único que haría que ella no deje que su esposo vea a sus hijos es que este haya cometido una "violación", hacía ella o a alguno de sus pequeños.

"Creo que los problemas de papá y mamá son de papá y mamá, y los niños no tienen que ver porque uno es el que elige a la persona con la que va a tener los hijos", agregó destacando que eso va dirigido a ambos padres.

Además, aseguró que: "Todos los niños necesita a SU PAPÁ, el que los hizo".

Ante estas declaraciones, la criolla fue criticada por los internautas debido a que consideran que este conflicto entre Jonathan Montenegro y Patricia Schwarzgruber no debería ser de su incumbencia y muchos aseguran que sus comentarios sobran.

"Pero tu lo que tienes es que estar pendiente de tu familia no te metas en eso", "Pero eso no es problema tuyo ubícate", "Por qué se mete en lo que no les importa", fueron algunos de los comentarios en su contra.

