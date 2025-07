En video: la exmiss universo Alicia machado causa revuelo con inesperado anuncio

Suscríbete a nuestros canales

La exreina de belleza venezolana, Alicia Machado decidió hacer un inesperado anuncio tras finalizar satisfactoriamente su aventura en el reality Miss Universe Latina de Telemundo.

Un show en el que Yamilex Hernández, quien fuera integrante del equipo Esmeralda de la criolla, fue coronada como la primera reina de Miss Universe Latina, el reality.

Alicia Machado hace importante revelación

"Mi reina, felicidades. Tu determinación, enfoque, belleza y dulzura te llevarán aún más lejos. Sé que tienes todo para ser Miss Universe. Siempre seré tu capitana Esmeralda y aquí estoy para ti”, fueron las palabras que le dedicó Alicia Machado al término de la gala desde las redes sociales a la joven dominicana de 29 años.

“Se termina un ciclo para darle seguimiento a mis metas y sobre todo lista para nuevos desafíos y sin perder inspiración que siempre me lleva a un nivel más allá de lo que yo misma puedo pensar”, compartió la también actriz venezolana por medio de su perfil de Instagram.

Además, Alicia Machado sorprendió a todos al anunciar su retiro de los reality shows

“Definitivamente ya me había propuesto una meta que era que si la ganadora salía de mis manos, de mi preparación, de mi equipo Esmeralda, yo me retiraba de los realities. Es en exclusiva, tenía pensado hacer un comunicado. He hecho muchos realities desde el año 2000 que empezó este fenómeno en el medio artístico y me voy por la puerta grande con una ganadora dentro de lo que más creo saber en esta vida que es ser Miss Universo”, declaró Alicia Machado en el programa En casa con Telemundo.

De esta manera la venezolana concluye una etapa muy importante en su vida.

