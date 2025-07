Maribel Guardia refuta versión de Imelda Tuñón sobre la muerte de Julián Figueroa: se revelan los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva polémica familiar sacude el entorno de Maribel Guardia, luego de que Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, diera declaraciones públicas sobre el día en que el hijo del fallecido Joan Sebastian fue encontrado sin vida. Las palabras de Tuñón han provocado incomodidad y una respuesta directa por parte de la actriz, quien mantiene su postura sobre lo ocurrido aquel día de abril de 2023.

Tuñón participó en una conversación íntima para el canal de YouTube Sin Vergüenza, donde habló con franqueza sobre la escena que presenció en su hogar. En uno de loscomentarios más impactäntes dijo: “Ese olor no se me va a olvidar. No es como un olor a café que recuerdas con nostalgia. Es un olor que regresa cuando lo mencionan y es horrible”.

Perspectivas opuestas sobre una misma tragedia

Tras la difusión de la entrevista, varios medios interceptaron a Maribel en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde fue consultada sobre la declaración de su exnuera. Sin entrar en confrontaciones, la actriz ofreció su versión de lo que presenció: “Mi hijo estaba con los ojos cerrados, en paz, con una pierna cruzada. No olía mal. Él siempre tuvo miedo a la muerte, hablaba constantemente de eso”.

Maribel también puntualizó que no se encontraba en el domicilio familiar cuando ocurrió la tragedia. “Yo no estaba en casa ese día. Estaba en el teatro con mi sobrina y mi esposo estaba en Costa Rica desde tres días antes”, explicó, dejando entrever que ciertos elementos del testimonio de Tuñón no coinciden con lo que recuerda.

Julián Figueroa falleció a los 27 años por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, según confirmaron las autoridades. Su cuerpo fue hallado en la casa donde residía junto a Imelda y su hijo, José Julián, en la zona de Jardines del Pedregal.

