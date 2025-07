¡El eterno conflicto! Marjorie de Sousa expone a Julián Gil: Me dejo sola dando a luz

Suscríbete a nuestros canales

Marjorie de Sousa revela un emotivo testimonio, exponiendo los momentos más críticos de su maternidad solitaria: "Julián no estuvo presente cuando nació Matías", sentenció al revelar el vacío inicial que marcó su crianza. La actriz profundizó en el abandono durante emergencias como el sismo de 2017: "En mi casa se cayó todo. ¿Tú crees que recibí una llamada del padre de mi hijo para preguntar si estaba bien?" , cuestionó con voz quebrada por la indignación. Estas ausencias, según Sousa, reflejan un patrón de desinterés que trasciende lo circunstancial para convertirse en negligencia emocional.

La intérprete confesó su autocensura para proteger a Matías: "No digo tantas cosas porque no quiero que él vea todo esto mañana", pero la magnitud del abandono la obligó a hablar. Desde catástrofes naturales hasta el día a día, Gil brilló por su invisibilidad, dejando a madre e hijo lidiando solos con crisis que exigían copresencia y apoyo inmediato.

¿Un conflicto sin fin?

El drama escaló con los recurrentes incumplimientos de Julián: "Mi hijo se ha quedado plantado veintitantas veces porque él no aparece por X o Y razón", denunció Sousa. Detalló el ritual traumático: Matías espera "10 a 20 minutos" en el punto de encuentro mientras su padre no llega, situación que calificó de "balurdo, zurdo, absurdo, burdo". La inconsistencia del actor es sistemática: "Un día dice una cosa, al otro dice otra", generando inestabilidad emocional en el niño.

Marjorie conserva pruebas contundentes: "Tengo un mensaje donde le mando una foto al señor", evidenciando sus intentos por facilitar el vínculo paterno-filial. Pese a esto, las excusas de Gil persisten y las ausencias se acumulan, convirtiendo cada visita pactada en una lotería emocional para Matías.

Este conflicto es la punta del iceberg de una guerra legal prolongada. Fuentes cercanas confirman que Sousa lleva años documentando incumplimientos para procesos judiciales, mientras Gil alega "agendas sobrecargadas" en su defensa. Expertos en derecho familiar señalan que estos patrones afectan el desarrollo infantil: "La inconsistencia paternal genera heridas de abandono que perduran hasta la adultez", advierte la psicóloga Claudia Rodríguez.

En redes, los seguidores se dividen: algunos tildan a Marjorie de "revictimizadora", mientras otros destacan su resiliencia. Lo innegable es que Matías crece en un campo minado mediático, donde cada declaración pública añade escombros a su relación paterna.

El núcleo del drama radica en el impacto emocional en Matías. Sousa relata cómo el niño internaliza el rechazo: "Entra y debe esperar... se queda plantado", repitiendo un ritual de espera fallida que mina su autoestima. Terapeutas infantiles consultados alertan que estos episodios construyen "memoria traumática", especialmente cuando el padre prioriza su imagen pública sobre su presencia real.

Mientras Gil continúa su carrera en eventos sociales, Sousa clama por coherencia: "Si no puedes venir, no prometas". Su grito es un llamado a la responsabilidad parental básica: que las palabras no nublen los hechos, y que los niños no paguen los errores de los adultos con monedas de ausencia.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube