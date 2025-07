¡Sin tregua! Daniela Alvarado: Jonathan Montenegro huele a demonio

Suscríbete a nuestros canales

Un vídeo de 2019 resurge como dinamita mediática ante toda la polémica que rodea a Alvarado y Montenegro: Daniela Alvarado confieza ante Irrael Gómez la turbia conducta de Jonathan Montenegro. "¡Jonathan está completamente loco! Me decía frustrada porque nunca estuve con él íntimamente", revela la actriz con indignación. La grabación, viralizada esta semana, expone cómo Montenegro inventó que Alvarado "estaba en contra" de su relación con Patricia Schwarzgruber, afirmando que ella "no los iba a dejar ser felices", algo que Daniela tacha de "¡Totalmente FALSO!".

El conflicto escaló al punto de que Alvarado rompió toda relación profesional: "No quiero volver a trabajar con ese señor que huele a demonio", sentenció en la entrevista. La revelación reabre heridas entre los actores venezolanos y desata debates sobre manipulación en el medio artístico.

En impactantes testimonios, Alvarado detalla cómo Montenegro difamó su imagen: "Se llenaba la boca [...] diciendo: Daniela es una tipa muy frustrada porque yo nunca me la cogí". Tras escuchar esto de "tres personas ajenas entre sí", confirmó el patrón de calumnias. Peor aún: sospecha que Jonathan envenenó su vínculo con Juliet De Lima: "Presiento que le hizo creer a Julieta que tenía algo conmigo [...] Este tipo está muy mal de la cabeza".

La actriz también reveló cómo Montenegro aisló a Schwarzgruber de ella: "Patricia [...] era mi gran amiga y no me hablaba". Solo tras su separación, Patricia confesó: "Jonathan decía que tú estabas en contra de nuestra relación", destapando la manipulación que fracturó su amistad durante años.

Todo esto le en medio del conflicto que surgió cuando Daniela Alvarado dedicó un emotivo mensaje a Sophia Montenegro Schwarzgruber por sus 15 años, pero incluyó agudas críticas veladas: "Sophia sabe todo [...] quien la ha buscado y quien no", insinuando que Jonathan Montenegro no ha mantenido una presencia auténtica en la vida de su hija. La actriz cuestionó la narrativa de "padre ausente": "Aquí nadie le ha quitado o negado nada a nadie", y definió el verdadero compromiso parental como "dormir, crecer, alimentar [...] no tomarse fotos". El post, interpretado como un ataque al actor, desató una ola de reacciones divididas: mientras algunos fans apoyaron su defensa de Patricia Schwarzgruber, otros criticaron su intromisión.

La tensión escaló cuando Sophia intervino en Instagram defendiendo a su madre: "No voy a dejar que más nunca se metan con ella [...] Ella es mi escudo, mi hogar", exigiendo respeto tras las críticas hacia Schwarzgruber por excluir a Jonathan de la fiesta. Este episodio reavivó el histórico conflicto legal y emocional entre los exparejas, donde Montenegro se autodenomina "papá en la sombra".

¿Cómo Respondió Jonathan Montenegro?

Jonathan respondió con una carta pública cargada de nostalgia y dolor: "Callé porque me dolía más perderte como amiga que cualquier juicio público". Reveló que Daniela fue clave en momentos críticos: en 2011, convenció a Schwarzgruber para que lo incluyera en el bautizo de Sophia, y en otro episodio, le escribió estrategias de reconciliación en una servilleta de avión para rescatar su vínculo paterno. Acusó a Patricia de manipular a Daniela en su contra: "Cuando se enteró de que me ayudabas, te volteó en mi contra. Necesitaba aliados".

Montenegro también desmintió las acusaciones de 2019 sobre habladurías en camerinos: "Esas dos personas [que difamaron] sí se conocían y se pusieron de acuerdo", afirmando que una lo confesó años después. Su réplica mezcló agradecimiento ("Tu gesto con Sophia habla de tu nobleza") y reproche ("Lamento la indirecta [...] Pudo ser un mensaje más limpio").

Con Daniela sin responder a la carta y Jonathan declarando "Los puentes verdaderos se reconstruyen si hay voluntad", el conflicto sigue abierto. Pero Sophia tiene la última palabra: su demanda de paz podría ser el único antídoto contra este ciclo de rencores.

