Adiós al visionario: fallece Bob Wilson, reconocido director y dramaturgo estadounidense

Robert Wilson, ícono de la vanguardia teatral y fundador del Watermill Center, falleció este jueves a los 83 años en Nueva York tras una "breve pero grave enfermedad". Artista total —director, arquitecto, diseñador— afrontó su diagnóstico "con determinación" mientras seguía creando hasta el final, según el comunicado de su centro: "Sus obras para teatro, sobre papel, esculturas y videoretratos perdurarán como legado". El creador texano deja tras de sí un universo estético reconocible al instante: imágenes oníricas, claroscuros hipnóticos y movimientos calculados al milímetro.

Wilson forjó un lenguaje único desde los años 60, odiando el realismo escénico: "Estar en el escenario es artificial; tratar de ser natural resulta artificial", declaró en 2011. Su minimalismo visual prescindía a veces de palabras o argumentos, priorizando lo sensorial sobre lo narrativo. Esta apuesta generó críticas: algunos tacharon sus piezas de "aburridas" por sus silencios prolongados y ritmos deliberados. Pero para él, cada elemento era sagrado: "Todas las artes se encuentran en escena y forman parte del texto", explicó a EL PAÍS durante su trabajo en Mallorca con Ubú Rey.

¿Cuál era la relación de Robert Wilson con España?

España fue territorio fértil para su genio: en el Teatro Real dirigió Pelléas et Mélisande (2011) y The Life and Death of Marina Abramović (2012). El Liceu barcelonés acogió su Einstein on the Beach (1992) y una disruptiva versión de El Mesías (2024). Sus piezas no operísticas también resonaron: el monólogo Mary said what she said con Isabelle Huppert (Barcelona, 2019) y Letter to a Man con Mijaíl Baryshnikov (Madrid y Barcelona). Incluso actuó en Sagitario (2001) de Vicente Molina Foix, con quien ya había colaborado en Don Juan último (1992).

Su obra maestra Deafman Glance (1970) —siete horas de silencio— y la ópera Einstein on the Beach(con Philip Glass) cambiaron la creación escénica. El Watermill Center, fundado en 1992, encapsula su esencia: un "laboratorio para la performance" donde conviven artistas emergentes y consagrados. Wilson trascendió géneros: ganó el León de Oro en Venecia (1993) por escultura, diseñó muebles e incluso creó una "ópera digital" (Monsters of Grace, 1998). Hoy, mientras su luz se apaga, sus obras quedan como legado del visionario.

