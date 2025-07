¿Laura Zapata le guarda rencor a Karol G por no incluirla en su homenaje de villanas?: este fue el duro comentario que hizo sobre la artista

Suscríbete a nuestros canales

La actriz mexicana Laura Zapata, conocida por su fuerte carácter y papeles en la pantalla chica habló sin filtros sobre Karol G, luego de que le mencionaran el homenaje que la cantante colombiana hizo a las telenovelas y a sus icónicas villanas.

¿Honestidad o disgusto?

Durante una encuentro con medios, Laura fue consultada sobre el gesto de la “Bichota” hacia reconocidas artistas de telenovelas. La reacción de la actriz fue inmediata y algo desconcertante: “¿Cuál fue el nombre que me dijiste?” a lo que la periodista le respondió “De Karol G, hizo un homenaje a las telenovelas" y la actriz intentó darle un rostro a ese nombre pero según ella no lo concilió y dijo:

“Tú me dices Karol G y yo me quedo: Karol G, Karol G, Karol G... la busco en mi mente y no le encuentro. Entonces ella tampoco me encontró a mí entre las villanas.”

La respuesta dejó el ambiente en silencio, pero el comentario no se quedó ahí. Cuando el periodista le preguntó si conocía su música, Zapata no intentó maquillar su desconocimiento: “No, no, es que no sé quién es. Perdóname, discúlpame", enfatizó.

El reportero intentó suavizar la tensión recordándole que Karol G es una artista internacional pero la respuesta de Laura fue un poco más odiosa:

"Qué divina, qué preciosa. Ahorita después de hablar con ustedes me voy a dedicar a stalkearla, es que no tengo la menor idea. O sea, como tonta voy a parecer, ¿verdad? Me van a criticar...”

Las redes sociales no tardaron en reaccionar al incómodo momento. Algunos usuarios la acusaron de soberbia y de querer desestimar a Karol G.

Y aunque Zapata intentó cerrar el comentario con un tono más liviano, lo dicho ya había causado impacto. Para muchos, su frase “ella tampoco me encontró a mí entre las villanas” suena a reclamo disfrazado.

