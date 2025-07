Daddy Yankee demanda a su exesposa por borrar su historia musical: "Fue traición desde adentro"

Suscríbete a nuestros canales

El retiro de Daddy Yankee de los escenarios no significó calma en su vida personal. Muy por el contrario, el reguetonero ahora enfrenta a su exesposa, Mireddys González Castellanos, y a su cuñada, Ayeicha González Castellanos, en los tribunales federales de Puerto Rico. La denuncia, presentada este miércoles a través de sus empresas El Cartel Records Inc. y Los Cangris Inc., acusa a ambas mujeres de sabotaje empresarial tras la ruptura matrimonial.

un nuevo capítulo judicial

De acuerdo con la demanda, mientras fungían como ejecutivas de las compañías, González y su hermana habrían eliminado archivos, correos y documentos sensibles que cubren un periodo crítico entre 2020 y 2024. Los registros, que incluían información sobre su gira mundial La Última Vuelta y la venta de su catálogo musical, fueron presuntamente borrados tras la salida de Mireddys de las empresas y la presentación oficial del divorcio por parte del artista.

Los abogados de Ayala aseguran que las acciones no fueron casuales ni por descuido, sino una represalia deliberada: “Se trató de una campaña interna para dañar la estructura de la empresa. Una traición profunda a la confianza”, cita el documento legal. La investigación privada que respalda la acusación fue realizada por la firma Driven, especializada en rastrear fraudes informáticos.

El artista exige la recuperación total de los archivos eliminados y una compensación económica de 12 millones de dólares por los daños ocasionados, según el escrito judicial. Su abogado también aseguró que reconstruir el historial financiero fue una pesadilla y costó meses de trabajo y dinero.

