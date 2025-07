Justin Timberlake revela que padece rara enfermedad: "Fue un shock"

Suscríbete a nuestros canales

El famosos, cantante estadounidense, Justin Timberlake, quien hace poco dio por terminada su gira "The Forget Tomorrow Tour", informó a sus fanáticos que ha estado lidiando con un delicado problema de salud.

A través de sus redes sociales, el artista de 44 años de edad, confesó que la enfermedad de Lyme, una infección bacteriana causada por la bacteria Borrelia burgdorferi, transmitida a los humanos a través de la picadura de garrapatas infectada, de no ser tratada con tiempo, puede afectar la piel, las articulaciones, el corazón y el sistema nervioso.

Justin Timberlake habla de su diagnóstico

"Entre otras cosas he estado luchando contra algunos problemas de salud y me diagnosticaron la enfermedad de Lyme. Lo que no digo para que te sientas mal por mí, pero para arrojar algo de luz sobre lo que he estado enfrentando detrás de los escenarios. Si has experimentado esta enfermedad o conoces a alguien que lo ha hecho entonces eres consciente: vivir con esto puede ser implacablemente debilitante tanto mental como físicamente", detalló Justin Timberlake en su mensaje publicado en la red social de la camarita.

Además, confesó que para él fue muy fuerte enterarse que padecía esta enfermedad.

"Cuando me diagnosticaron por primera vez me quedé en shock pero al menos podía entender por qué está bien el escenario y con una gran cantidad de dolor nervio o simplemente sintiendo una loca fatiga o una enfermedad. Me enfrenté a una decisión personal, ¿dejar de hacer giras o sigue y averígualo? Decidí que la alegría que actuar me trae supera con creces el estrés fugaz que sentía mi cuerpo. Estoy tan contento de haber elegido seguir adelante", expresó.

"Compartiendo todo esto con la esperanza de que todos podamos encontrar una manera de estar más conectados. Me gustaría hacer mi parte para ayudar a otros que experimentan esta enfermedad también", agregó Justin Timberlake.

