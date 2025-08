Aleska Génesis arremete contra Luca Onestini tras su paso por Telemundo: “Celebró estar soltero como si fuera un logro”

Suscríbete a nuestros canales

Aleska Génesis decidió hablar claro este domingo y lo hizo en sus redes, donde conectó en vivo con sus seguidores para soltar lo que venía acumulando desde que terminó su relación con Luca Onestini.

Sin rodeos, la venezolana cuestionó el comportamiento del italiano tras su reciente aparición en programas de Telemundo, donde según ella, él se burló de lo que vivieron juntos.

“No me pareció que celebrara estar soltero. Acabábamos de terminar y fue directo a celebrarlo como si fuera un logro. Yo aún esperaba al menos una respuesta, algo. Mi último mensaje fue: ‘¿A qué hora llegas?’ y nunca más contestó”.

“No entiendo qué había que contar”

Pero la molestia no se quedó ahí. Aleska criticó que Onestini contara episodios íntimos de su viaje a Capri. “Sí, desmintió lo de la infidelidad, pero igual contó cosas como que discutimos en el tren, que se cambió de lugar, que me compró un pasaje... ¿para qué tantos detalles? Me sentí como un toro en Pamplona, o sea, ¿es en serio?”, dijo incómoda.

La modelo también arremetió contra su expareja por mostrarse simpático con personas que, según ella, hablaron mal de su círculo cercano. “Una cosa es trabajar, otra muy distinta es prestarse al circo. A Lupe, a Paulo… ellos dijeron atrocidades de los Palulu y él allá, como si nada”.

Aleska también aseguró que su separación fue utilizada como excusa para darle protagonismo a Onestini en televisión. “Nosotros no terminamos peleando. Todo estaba hablado. Pero luego se hace el desaparecido y cuando lo llaman a un programa, se presta para el show. Eso es venderme prácticamente”, afirmó.

El momento más tenso del live llegó cuando explicó por qué abandonó Italia y regresó a Miami. Según su versión, tras reprocharle la falta de información sobre su pasado, Luca la atacó con una frase que considera inaceptable: “Por lo menos yo tengo un historial limpio y nunca fui a la cárcel”.

“Que me diga eso alguien que defendí, que amé, me dolió. No lo voy a permitir”, sentenció. Para Aleska, lo que empezó como una relación prometedora terminó convirtiéndose en una decepción pública.

