El dolor silenciado de Yailin durante su embarazo: celebra su cumpleaños agradecida con su hija por devolverle la vida

Yailin La Más Viral conmovió a sus seguidores con una publicación íntima en el día de su cumpleaños. La artista abrió su corazón y escribió un mensaje cargado de amor, vulnerabilidad y fuerza, dedicado por completo a su hija Cattleya.

La dominicana compartió varias fotografías con su hija Cataleya y recordó uno de los momentos más difíciles de su vida:

"Me acuerdo que cuando te tuve, quería quitarme la vida porque no podía más, pero te vi y dije: ¿quién luchará por ella?, ¿quién la va a hacer feliz? Y aquí estoy para ti para toda la vida", confesó.

Continuaban las historias y en cada foto Yailin describía un sentimiento además de expresar su orgullo por haberse convertido en madre, afirmando que su hija es su felicidad y su mayor logro:

"Me siento muy orgullosa de ser tu madre yo sufrímucho contigo, pero ahora te has vuelto mi felicidad quisiera estar contigo ahora mismo tú eres mi sueño hecho realidad".

La cantante también reflexionó sobre todo lo que ha aprendido desde el nacimiento de su hija, afirmando que gracias a ella encontró una nueva forma de vivir:

"No soy nada sin ti. Tú me diste una nueva razón para luchar, para soñar, para crecer. Me enseñaste a amar sin medida, a reír incluso en días grises, y a creer en mí cuando más lo necesitaba".