¿De quién es Quico? La eterna batalla entre Villagrán y Chespirito por la autoría del personaje en El Chavo del 8

Durante décadas, Quico ha sido uno de los personajes más queridos de El Chavo del 8, pero detrás de su icónica gorrita de marinerito se esconde una vieja pelea por su autoría. Carlos Villagrán y Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, protagonizaron una disputa que aún divide opiniones, incluso después del fallecimiento del creador de la serie.

En una antigua entrevista cuando aún compartían escena y las pantallas eran en blanco y negro, Villagrán fue claro al reconocer que todo el mérito era de su entonces amigo y jefe:

Sin embargo, años más tarde, su discurso cambió radicalmente, Villagrán aseguró que Quico era creación suya: desde el vestuario hasta la voz.

Posteriormente, Gómez Bolaños, en otras entrevistas negó cualquier enemistad pública, aunque reconoció una ruptura definitiva:

“Yo le dije: ‘vete, y cuando quieras regresar, están abiertas las puertas’. Él me preguntó si podía seguir haciendo el personaje, pero después llegó a decirme que él era el creador del personaje. Y le dije: ‘ahí sí no… el creador soy yo’. Después me puso una demanda. La gané muy fácilmente”, afirmó.

Según Chespirito, un juez le dio la razón y le permitió vetar las presentaciones de Villagrán si así lo deseaba: "Yo dije: ‘No, que haga lo que quiera. Igual no me quita nada’. En aquel entonces así lo dejé… pero fue una traición”, aseguró.

Villagrán, por su parte, tiene una versión muy distinta sobre ese episodio:

“Desde que me salí del programa he tenido una persecución incansable de él. En todos los países mandó cartas, giros, circulares para que nadie me contratara, porque el personaje era de él. Y yo duré un año sin trabajar”, declaró indignado