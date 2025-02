Fanny Lu cumple 20 años de carrera: Así celebra la colombiana su vida artística

Suscríbete a nuestros canales

La cantante colombiana Fanny Lu comenzó a celebrar este viernes sus 20 años de carrera musical al lanzar el sencillo 'La mujer que soy', que es el abrebocas de su próximo álbum, informó su equipo.



"Siento gran emoción de presentar el primer sencillo de mi nueva producción. Una celebración a la mujer en la que me he convertido gracias a los años de vida transcurridos", expresó la artista nacida en Cali, que el sábado cumple 52 años, citada en un comunicado de su equipo de comunicaciones.



La artista agregó que "es una sensación hermosa volver a producir un álbum completo, presentar una propuesta".



Esta canción también llevó a la colombiana a trabajar con su compatriota José Gaviria, el productor que la ha acompañado desde el principio de su carrera.



"La vida nos dio la oportunidad de volver a trabajar juntos. Para los dos, el proyecto Fanny Lu ha sido de gran impacto y poder no solo revivir esa química de trabajo y amistad, sino además poder darle al proceso, una ilusión enorme con una energía madura y llena de ideas, es fantástico y lo hemos sentido con las canciones que estamos haciendo", dijo Gaviria.



Justamente él produjo algunas de las canciones más famosas de Fanny Lu, como 'No Te Pido Flores', 'Y Si Te Digo' y 'Te Arrepentirás'.



'La mujer que soy', entre tanto, refleja la esencia que volvió popular a Fanny Lu, pues combina pop con sonidos tropicales, a los que se suman instrumentos como el banjo y mandolina, además de las guitarras que le dan un toque 'country' a la melodía.

