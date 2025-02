Kanye West afirma ser nazi y que controla a su novia: Le aprobé el vestido transparente en los Grammy

Suscríbete a nuestros canales

El rapero Kanye West, ahora conocido como Ye, aseguró que es nazi y que controla su pareja, la modelo Bianca Censori.

"Tengo dominio sobre mi esposa, esto no es una mierda feminista de 'woke' (conciencia social de forma peyorativa en español). Ella está con un multimillonario, ¿por qué iba a escuchar a ninguno de ustedes, estúpidos pobres?", escribió el artista en su cuenta en una serie de publicaciones de X, que posteriormente eliminó, citó EFE.

Agregó que el vestido que usó Censori en los Grammy fue decisión de ella, pero fue gracias a su aprobación que usó el polémico vestido transparente en la alfombra roja de la última edición de los Grammy.

"La gente dice que el 'look' de la alfombra roja fue decisión de ella. Sí, no la obligo a hacer nada que no quiera, pero definitivamente no habría podido hacerlo sin mi aprobación, idiotas de peones 'woke'", apuntó.

Al tiempo que enfatizó que “nunca” pediría “perdón” por sus comentarios sobre judíos, pues piensa "normalizar hablar de Hitler como se ha normalizado hablar de matar negros".

Además, arremetió contra el dueño de la plataforma X, Elon Musk, y la comunidad judía, al mencionar que que "amaba a Hitler" y que era nazi.

"Elon me robó mi estilo nazi en la inauguración, YOOOO, mi amigo, ¡Consígue tu propio tercer reich!", dijo sobre el multimillonario tecnológico que recibió críticas por supuestamente hacer un saludo nazi durante la toma de protesta.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube