La franquicia Los Ilusionistas regresa con su tercera entrega: revelan primer tráiler y fecha de estreno mundial

La franquicia de thrillers sobre magos ladrones Los Ilusionistas regresa con su tercera entrega, titulada Now You See Me: Now You Don’t. El primer tráiler oficial, mantenido en secreto hasta ahora, fue revelado este martes a través de redes sociales y plataformas oficiales, mostrando el regreso de Jesse Eisenberg como Daniel Atlas, líder del grupo de ilusionistas Los Cuatro Jinetes.

El adelanto se estrenó mundialmente en las pantallas de Times Square, Nueva York, donde el público también recibió recompensas económicas, replicando un elemento característico de las cintas anteriores. Además de Eisenberg, repiten sus roles Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco y Morgan Freeman. El elenco se amplía con Justice Smith, Dominic Sessa, Ariana Greenblatt y Rosamund Pike.

Dirigida por Ruben Fleischer (Zombieland, Venom), la película cuenta con un guion de Seth Grahame-Smith, Michael Lesslie, Paul Wernick y Rhett Reese, basado en una historia de Eric Warren Singer y los personajes originales creados por Boaz Yakin y Edward Ricourt en 2013.

La primera película de la saga, estrenada en 2013, recaudó más de 350 millones de dólares a nivel global, superando ampliamente su presupuesto de 75 millones. Su secuela, lanzada en 2016, introdujo a Daniel Radcliffe como villano y marcó la última aparición del personaje de Mark Ruffalo en la franquicia.

Now You See Me: Now You Don’t llegará a cines de todo el mundo el 14 de noviembre de 2025.

